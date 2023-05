Huippupelaaja lyyhistyi pelottavasti kesken jättiottelun – isä julkaisi tunteikkaan kuvan sairaalasta

Yksi oli joukosta poissa, kun Luton juhli nousua Valioliigaan.

Luton varmisti nousunsa Englannin rahakkaaseen Valioliigaan lauantaina. Se voitti Lontoon Wembleyllä pelatussa ratkaisuottelussa Coventryn, mutta yksi oli joukosta poissa.

Lutonin voimahahmoihin kuuluva puolustaja Tom Lockyer lyyhistyi pelottavasti kentän pintaan noin kymmenen minuutin pelin kohdalla. Hänet vietiin pitkän ensiavun jälkeen sairaalaan, eikä hän ollut stadionilla Lutonin historiallisen nousun varmistuessa.

Luton ei unohtanut kapteeniaan voitonjuhlissaankaan. Epätietoisuus kalvoi. Useat pelaajat esittelivät juhlien keskellä Lockyerin pelipaitaa osoittaakseen tukea kaverilleen.

Lutonin pelaajat osoittivat tukeaan Tom Lockyerille voitonjuhlien keskellä.

– En oikein pystynyt nauttimaan juhlista, koska ajattelin vain ”Locksia” (Lockyer), Lutonin manageri Rob Edwards sanoi.

Lockyer oli selvästi toipunut sairaalassa. Hänen isänsä Steve Lockyer julkaisi sairaalasta kuvan, jossa pelaaja riemuitsee sairaalavuoteella ystäviä rinnallaan. He ilmeisesti katsoivat televisiosta Lutonin ottelun ratkaisuhetkiä.

– Tomin isä täällä. Tom on ok. Hyvin onnellinen, mutta surullinen, ettei voi olla joukkuekaveriensa kanssa. Tässä on se hetki..., Steve Lockyer kirjoitti twiitissään joukkueen nousuhetkeen viitaten.

Tom Lockyer, 28, on edustanut Lutonia vuodesta 2020 lähtien. Hän on pelannut urallaan 14 A-maaottelua Walesin paidassa. Hän kuului Walesin EM-kisajoukkueeseen 2021.

Luton Town nähdään ensi kaudella ensimmäistä kertaa Valioliigassa. Seura esiintyi Englannin pääsarjassa viimeksi keväällä 1992, jolloin se putosi sarjasta. Valioliigan aikakausi alkoi muutama kuukausi myöhemmin.

Lutonin ohella Championshipistä Valioliigaan ensi kaudeksi nousevat Burnley ja Sheffield United.