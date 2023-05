Arsenalille täysnöyryytys kotikentällä! City jyrää kohti Valioliigan mestaruutta

Kaksi voittoa kolmesta viimeisestä ottelusta riittää Citylle varmuudella Valioliigan voittoon.

Manchester Cityn matka kohti viidettä mestaruuttaan kuuden kauden sisään jalkapallon Englannin Valioliigassa jatkui varmalla tavalla, kun vierasottelussa sunnuntaina kaatui Everton 3–0.

City venytti eronsa sarjakakkoseen Arsenaliin neljään pisteeseen, kun mestaruuskilvan toinen osapuoli hävisi Brightonille kotonaan tylyin lukemin 0–3. Arsenalilla on jäljellä enää kaksi ottelua, Cityllä liigapelejä on pelaamatta vielä kolme.

Emiratesilla ottelun voittomaalista vastasi Brightonin 19-vuotias paraguaylaishyökkääjä Julio Encisco toisen puoliajan alussa. Vierasjoukkueen voittoa varmisteli 86. minuutilla saksalainen Deniz Undav ja ecuadorilaispuolustaja Pervis Estupinan täydensi rumat loppulukemat lisäajalla.

Brighton tarrasi voitolla kiinni paikkaan ensi kauden europeleissä. Valioliigaa pitkään johtanut Arsenal on voittanut edellisestä seitsemästä liigaottelustaan vain kaksi.

Kotijoukkue Everton piti Cityä vastaan maalinsa puhtaana aina 37. minuutille, jolloin Ilkay Gündogan osui vieraille komealla maalilla. Pari minuuttia myöhemmin norjalaissensaatio Erling Haaland puski Gündoganin keskityksestä kauden 52. maalinsa, ja Gündogan haihdutti Evertonin haaveet yllätyksestä lopullisesti maalillaan 51. minuutilla.

– Hyvä voitto. Olimme kärsivällisiä ja hallitsimme pelin kulkua hyvin ja teimme maalit oikeilla hetkillä, City-valmentaja Pep Guardiola sanoi Sky Sportsille BBC:n mukaan.

– Nyt tiedämme, että kaksi voittoa kolmesta viimeisestä pelistä riittää (mestaruuteen).

Everton jatkaa putoamisuhassa. Se on pisteen edellä Leedsiä, joka on sarjassa kolmanneksi viimeisenä eli ensimmäisen putoajan paikalla. Maanantaina Liverpoolin kohtaavalla Leicesterillä on kaksi pistettä vähemmän kuin Evertonilla.