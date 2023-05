Erling Haalandin ele kuumensi tunteita

City-manageri ei silitellyt tähtensä päätä.

Manchester City vankisti asemiaan Valioliigan kärjessä. Ilman dramatiikkaa 2–1-kotivoitto Leedsistä ei kuitenkaan irronnut.

Etihad Stadiumin nurmella nähtiin erikoinen episodi, kun City sai rangaistuspotkun 84. peliminuutilla. Kotijoukkue johti tuossa vaiheessa ottelua 2–0.

Cityn tämän kauden rangaistuspotkut on paukuttanut joukkueen ykköspyssy Erling Haaland.

Leedsiä vastaan Haaland teki hienon eleen ojentaessaan pallon Ilkay Gündoganille. Saksalaiskeskikenttä oli tehnyt Cityn molemmat maalit.

Norjalaisen ele ei istunut Cityn päävalmentajan Pep Guardiolan pirtaan – ei varsinkaan sen jälkeen, kun Gündogan epäonnistui rangaistuspotkussaan.

– Erling, sinun olisi pitänyt potkaista se! Guardiola huusi raivoissaan Haalandille ja viittelöi tätä kohti etusormellaan.

Leeds kavensi minuuttia myöhemmin, mutta ottelua mielin määrin hallinnut City piti lopulta pintansa ja nappasi kolme pistettä.

Ottelun jälkeisessä haastattelussa Guardiolalta kysyttiin raivokkaasta reaktiostaan.

– Erling on ensisijainen ampuja. Se kertoo kuinka mukava Erling on, kuinka antelias ja erityinen persoona hän on, Guardiola sanoi viitaten Haalandin päätökseen antaa pallo hattutemppua metsästäneelle Gündoganille.

Katalaaniluotsi selitti, ettei ottelu ollut 2–0-tilanteessa vielä ohi.

– Erling on heittämällä joukkueen paras rangaistuspotkujen ampuja, joten hänen pitää ne ampua. Se on jalkapalloa!

– Ottelu on ohi vasta siinä vaiheessa, kun tuomari vilkuttaa ja sanoo ”heippa, menkää kotiin”, Guardiola vitsaili.

Voitolla City repäisi neljän pisteen kaulan Arsenaliin. Molemmilla on vielä neljä sarjaottelua pelaamatta. Arsenal kohtaa Newcastlen sunnuntaina vierasnurmella.

Leedsiä vastaan maaleitta jäänyt Haaland viimeisteli keskiviikon West Ham -voitossa kauden 35:nnen maalinsa. Lukema on Valioliigan yhden kauden maaliennätys.