Erling Haaland jatkoi käsittämätöntä maalitehtailuaan – sivusi jo kovaa ennätystä

Norjalaistähti on tehnyt tämän kauden Valioliigassa 32 maalia.

Manchester Cityn norjalaistähti Erling Haaland jatkoi loputonta maalitehtailuaan jalkapallon Englannin Valioliigassa viimeistelemällä kaksi osumaa Leicesterin verkkoon. City voitti kotiottelunsa maalein 3–1.

Haaland on tehnyt tämän kauden Valioliigassa jo 32 maalia. Lukema sivuaa Valioliigan ennätystä kausilla, jolloin on pelattu 38 ottelukierrosta. Liverpoolin Mohamed Salah viimeisteli 32 osumaa kaudella 2017–2018.

Valioliigan maaliennätys on 34 osumaa ja Andrew Colen sekä Alan Shearerin nimissä, mutta tuolloin kukin joukkue pelasi 42 ottelua. Cityllä on liigakautta jäljellä kahdeksan peliä, joten Haalandilla on hyvät mahdollisuudet ohittaa Cole ja Shearer.

Leicesteriä vastaan City siirtyi viidennellä minuutilla johtoon John Stonesin komealla laukauksella. Haaland lisäsi Cityn karkumatkaa viimeistelemällä 13. peliminuutilla rangaistuspotkusta. Ottelun 25. minuutilla Haaland chippasi pallon Leicesterin maalivahdin Daniel Iversenin ohi verkon perukoille. Kelechi Iheanacho kavensi toisella puoliajalla.

City oli ylivoimainen, ja Haaland otettiin tauolla vaihtoon. Hän on tehnyt tällä kaudella kaikki kilpailut mukaan lukien 47 maalia. Kakkospaikalla oleva City on kolmen pisteen päässä sarjakärki Arsenalista.

Frank Lampardin toinen päävalmentajapesti Chelseassa on käynnistynyt nihkeästi. Lampard hyppäsi Chelsean peräsimeen viime viikolla, ja joukkue on hävinnyt kaikki kolme sen jälkeen pelaamaansa ottelua. Tuorein tappio tuli lauantaina, kun Chelsea hävisi Valioliigassa kotonaan Brightonille 1–2.

Brighton-peliä edelsivät Mestarien liigassa tullut vierastappio Real Madridille ja Valioliigan vierashäviö Wolverhamptonille. Chelsea on Valioliigassa vasta sijalla 11. Lampardin ensimmäinen päävalmentajapesti Chelseassa kesti kesästä 2019 tammikuuhun 2021.

Chelsea siirtyi Brightonia vastaan johtoon 13. minuutilla, kun Conor Gallagherin laukauksesta pallo otti kimmokkeen Brightonin pelaajasta. Vieraat tulivat avauspuoliajan lopussa tasoihin Danny Welbeckin pukkauksella. Julio Enciso tykitti loppunumerot komealla kaukolaukauksella 69. minuutilla.

Aston Villa murjoi Newcastlesta 3–0-kotivoiton, Tottenham hävisi kotonaan Bournemouthille 2–3, Everton taipui kotonaan Fulhamille 1–3, Southampton kärsi Crystal Palacelle 0–2-kotitappion ja Wolverhampton voitti kotonaan Brentfordin 2–0.