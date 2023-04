Järkyttävä ilmiö leviää – karmean tragedian kohdannut Louise avautuu nyt ihmisten irvokkaista teoista

Ivalaulut ja törkeät someviestit vainoavat Hillsborough’n tragediassa kuolleiden omaisia.

Englantilainen Louise Brookes avautuu Guardianin haastattelussa brittijalkapalloon pesiytyneestä häkellyttävästä ilmiöstä.

Brookesin Andrew-veli oli yksi 97 henkilöstä, joka menetti henkensä Hillsborough’n stadionilla Sheffieldissä 15. huhtikuuta vuonna 1989 tapahtuneen katastrofaalisen katsomosuman seurauksena.

Liverpoolin ja Nottingham Forrestin välinen FA Cupin välieräottelu keskeytyi tuolloin tragediaan, kun valtava määrä katsojia päätyi rynnäköimään yhteen ja samaan katsomonosaan Liverpoolin fanipäädyssä. Katsomon etuosassa olleet henkilöt jäivät kaaoksen keskellä kohtalokkaasti puristuksiin vasten stadionia suojannutta aitaa.

Alun perin ottelun järjestäjät syyttivät tapahtuneesta faneja, mutta pitkällisten oikeustaisteluiden jälkeen Britannian oikeuslaitos päätti vuonna 2016, että vastuu onnettomuudesta oli tapahtumaa valvoneilla poliiseilla ja ottelun järjestäjillä.

Oikeuden päätös ei ole estänyt Liverpoolin vastustajajoukkueiden kannattajia ilkkumasta tragediasta suurseuraa vastaan pelatessaan. Liverpoolin kotistadionilla Anfieldilla on totuttu vuosien varrella kuulemaan usein vieraskannattajien ivalauluja Hillsborough’n tapahtumista.

Tämän vuoden tammikuussa 16 Chelsean kannattajaa poistettiin Anfieldilta sen jälkeen, kun he jatkoivat tragedialle naureskelevia lauluja järjestyshenkilöiden kielloista huolimatta.

Julkisuudessa tragedian uhreille oikeutta vaatineet omaiset törmäävät myös jatkuvasti törkeiden viestien virtaan sosiaalisessa mediassa, kertoo Brookes.

– Kiusaaminen on pahentunut jatkuvasti edellisen kymmenisen vuoden ajan, ja etenkin vuoden 2016 oikeuden päätöksen jälkeen. Tietyt ihmiset halusivat uskoa valheet Hillsborough’sta, koska he vihaavat Liverpoolin faneja. Kun he eivät enää voineet uskoa valheisiin, heistä tuli entistä julmempia, hän sanoo.

Brookesin mukaan törkyviestien tulva on jatkuvaa. Yksi Brookesia solvannut oli juuri ennen haastattelua uhannut mennä turmelemaan Andrew’n hautakiven.

Jatkuva vääntäminen trollaajien kanssa on ollut Brookesille raskasta. Hän kertoo kärsineensä paniikkikohtauksista ja masennuksesta – jopa niin pahasta että oli lähellä riistää oman henkensä. Nyt hänellä menee paremmin, mutta ihmisten törkeä käyttäytyminen korpeaa yhä syvältä.

– Kuinka nämä ihmiset voivat päästä pälkähästä sanottuaan iljettäviä asioita Hillsborough’lla kuolleista kuten veljestäni. He eivät tehneet mitään väärää sinä päivänä. Ja lisäksi on selviytyjiä, jotka ovat vieläkin traumatisoituneita tapahtuneesta, ja kaiken tämän näkeminen somessa on aito vaara heidän hyvinvoinnilleen, Brookes ihmettelee.