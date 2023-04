Erling Haalandia pidetään kuin kukkaa kämmenellä – ”24 tuntia vuorokaudessa”

Maalitykki Erling Haalandista kerrottiin mielenkiintoisia tietoja.

Manchester Cityn norjalainen maalitykki Erling Haaland, 22, jaksaa hämmästyttää tehokkuudellaan. Myös miehen fyysinen suorituskyky on luvalla sanoen ihailtava.

Cityn kokenut espanjalaisvalmentaja Josep Guardiola, 52, on nyt hehkuttanut medialle, kuinka Haalandin suorituskyvystä ja hyvinvoinnista huolehditaan Manchesterissa.

Guardiola totesi norjalaisen uutistoimiston NTB:n mukaan, että Haalandista huolehditaan Cityssä käytännössä 24 tuntia vuorokaudessa.

NTB:n laskutoimitusten mukaan Haaland on ollut tällä kaudella loukkaantumishuolien takia poissa neljästä ottelusta. Viime kaudella saksalaista Borussia Dortmundia edustaessaan Haaland oli loukkaantumisien takia poissa NTB:n mukaan 16 ottelusta.

– En tiedä, mitä hän teki Dortmundissa (tässä aiheyhteydessä), mutta me huolehdimme hänestä 24 tuntia vuorokaudessa. Meillä on uskomattoman taitavat lääkärit ja fysioterapeutit. He tukevat häntä koko ajan, Guardiola sanoi.

Guardiola totesi, että tarkoituksenmukaisesta harjoittelusta, riittävästä ja laadukkaasta unesta sekä oikeasta ravinnosta huolehtiminen teettää paljon töitä.

Guardiola myös mainitsi, että Haalandin iso koko tuo erityisvaatimuksia. Haaland on hieman lähteestä riippuen ilmoitettu noin 195-senttiseksi ja liki 90-kiloiseksi.

– Hänestä pitää huolehtia, koska hän on niin iso. Hänen selkäänsä, olkapäitään ja muuta lihaksistoa hierotaan jatkuvasti.

Guardiola sanoo, että Haaland työskentelee enemmän oheisharjoittelun ja muiden oheistoimintojen parissa Manchester Cityn harjoituskeskuksessa kuin jalkapallokentällä.

– Hän työskentelee paljon enemmän harjoituskeskuksessa kuin jalkapallokentällä. Sellaista on moderni jalkapallo nykyisin.

Guardiola korostaa, että kokonaisvaltainen huolenpito Haalandista on erittäin tärkeää.

– On vaikeaa ymmärtää sitä, että jos toiset seurat käyttävät paljon rahaa pelaajaan, mutta jättävät tämän silti yksin (huolehtimaan hyvinvoinnistaan). Toisaalta en tiedä, miten muissa seuroissa toimitaan, Guardiola sanoi The Guardianin mukaan.

Lauantain ottelun jälkeen Haaland oli mättänyt Cityn paidassa 47 maalia kauden 40 ottelussa.