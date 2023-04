Taas yllätyskäänne! Thomas Zilliacus selitti Ylelle puheitaan Manchester United -kaupoista

Thomas Zilliacus ei olekaan vetäytynyt Manchester Unitedin tarjouskilvasta.

Thomas Zilliacuksen kunnianhimoinen hanke on yhä elossa.

Suomalainen liikemies Thomas Zilliacus jatkaa sittenkin yrityksiään ostaa jalkapallon suurseura Manchester United. Singaporessa asuva Zilliacus kertoi Ylelle, että hänen keskiviikkoiset Twitter-viestinsä on ymmärretty väärin.

Zilliacus ilmoitti 12. huhtikuuta, ettei aio osallistua kolmannelle tarjouskierrokselle. Tämän tulkittiin tarkoittaneen sitä, ettei Zilliacus ole enää kaupanteossa mukana.

– Olen päättänyt vetäytyä Unitedin kolmannesta tarjouskierroksesta, Zilliacus kirjoitti päivityksessään.

– Kilpailuttaminen on muuttunut farssiksi, kun Glazer ei arvosta seuraa ollenkaan. Viivytysten takia kenenkään uuden omistajan on todella vaikea rakentaa voittavaa joukkuetta ensi kaudella.

Torstaina hän tarkensi asioita Ylen haastattelussa.

– En osallistu kolmannelle kierrokselle. Minullahan on tarjous jätetty toisella kierroksella. Se on edelleen voimassa. Olen antanut konkreettisen hintatarjouksen ja olen valmis maksamaan sen päälle preemion.

Zilliacuksen mukaan preemio määräytyy sen jälkeen, kun hän on saanut seurasta kaiken mahdollisen tiedon, joka muillakin tarjoajilla on. Tämän jälkeen tulisi tavata myyjät ja neuvotella lopullisesta hinnasta.

Zilliacus pitää kolmatta tarjouskierrosta täysin turhana. Unitedin omistava amerikkalainen Glazerin perhe tavoittelee kaupasta noin kuutta miljardia puntaa eli noin 6,8 miljoonaa euroa.

– Aika kuluu, ja se johtaa siihen, että kuka tahansa seuran ostaa, hänellä ole enää aikaa valmistautua ensi kauteen kunnolla. Se on täysin järjetöntä.

– Tarjoukseni on samalla tasolla kuin muutkin tarjoukset. Ryhmälläni on valmius tarjota huomattavastikin enemmän. Lähtökohta on kuitenkin oltava se, että tässä pitää olla taloudellista järkeä mukana.