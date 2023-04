Hämärä kuva leviää somessa – Dele Allin, 27, tilanne huolestuttaa

Dele Allin pääsiäinen sujui railakkaissa merkeissä.

Dele Allin ura on ollut viime vuodet pahassa syöksykierteessä.

Vähemmän mairitteleva kuva leviää jalkapalloilija Dele Allin vapaa-ajanvietosta.

Viimeksi helmikuussa pelannut Alli, 27, vietti railakkaamman puoleista pääsiäistä Salfordissa Englannissa.

Sosiaalisessa mediassa levinneessä kuvassa Alli istuu pöydän ääressä ilmapallo suussaan. Mitä ilmeisemmin hän nautiskeli ilokaasua, sillä pöydällä oli kaksi massiivista ilokaasupulloa.

Sotkuisella pöydällä oli esillä myös järeä tequilapullo sekä tonicviiniä. Kuvassa erottui lisäksi kaksi purkkia erittäin vahvaa nuuskaa.

Allin tilanne on herättänyt huolta.

– Jos jalkapalloyhteisö haluaa oikeasti tukea pelaajia, pelaajayhdistyksen ja FA:n (Englannin jalkapalloliitto) täytyy auttaa häntä. Julkisuuden henkilönä on brutaalia, jos on ongelmia, koska kaikki saavat tietää. Autetaan häntä, hän tarvitsee sitä, entinen huippupelaaja Stan Collymore kirjoitti Twitterissä.

Alli on Valioliigassa pelaavan Evertonin sopimuspelaaja.

37 maaottelua Englannin paidassa pelanneen keskikenttäpelaajan ura on ollut viime vuodet pahassa syöksykierteessä.

27-vuotias Alli on pelannut tämän kauden lainassa Besiktasissa. Helmikuun lopun jälkeen häntä ei kuitenkaan ole turkkilaisseuran kokoonpanossa näkynyt.

Medialähteiden mukaan laina Besiktasissa päättyi, kun turkkilaisseuran valmentaja Senol Günes tympääntyi tähtipelaajan heikkoihin otteisiin.

MK Donsin kasvatti nousi huipulle Tottenhamissa, jonne hän siirtyi vuonna 2015.

Alli palkittiin Valioliigan vuoden nuorena pelaajana kausina 2015–16 ja 2016–17. Molemmilla kausilla hänet arvostettiin myös pelaajien äänestämään sarjan tähdistöjoukkueeseen.

Allin asenne ja elämäntavat nousivat tapetille muutama vuosi sitten, kun Amazon Prime palvelu julkaisi Tottenhamia seuranneen All or Nothing -dokumenttisarjan.

– Aika lentää ja jonain päivänä kadut sitä, jos et saavuta sitä, mitä voisit saavuttaa. Sinun pitäisi vaatia itseltäsi enemmän, ei minun, eikä kenenkään muun, vaan sinun, Spursia tuolloin valmentanut Jose Mourinho sanoi Allille.

Maajoukkueessa Alli ei ole pelannut vuoden 2019 jälkeen.