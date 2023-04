Nuuskavitsaus riivaa Englannin jalka­pallossa – ”Hän on aivan täysin koukussa”

Nuuskaaminen puhuttaa Englannin jalkapallopiireissä.

Jamie Vardyn nuuskapuheet herättivät Englannissa nuuskakeskustelun ensimmäistä kertaa 2016. Bertrand Traore on bongattu nuuska huulessa mm. vaihtopenkillä.

Urheilijoiden nuuskaaminen – erityisesti jääkiekon ja jalkapallon tapaisissa joukkuelajeissa – on ollut puheenaihe Suomessa vuosien ajan.

Terveyshaittojen lisäksi pukukoppien klassiseksi vitsaukseksi ovat vuosikymmenten varrella kehittyneet nuuskatollojen ja nuuskapussukoiden paiskaaminen ympäri yleisiä tiloja.

Nimekkäiden urheilijoiden ja taustavaikuttajien näkyvä nuuskaaminen on myös herättänyt keskusteluja.

Nuuska on ollut viime aikoina otsikoissa myös Britanniassa. Nuuskaamisesta on tullut siellä viime vuosina erityisen yleistä jalkapallopiireissä.

Athletic julkaisi torstaina laajan selvityksen nuuskaamisesta maan jalkapallossa. Asiantuntijat pitävät löydöksiä hälyttävinä.

Ilmiö nousi esille viime vuosikymmenellä, kun mm. Englannin maajoukkueen maalitykki Jamie Vardy kertoi avoimesti nuuskaamisen auvoisuudesta. Valioliigapelien tv-kuvissa voi nähdä tuon tuosta pelaajia tai taustahenkilöitä vaihtopenkillä laittamassa nuuskaa huuleen.

Skottiseura Hibernianin manageri Brian Johnson harmittelee Athleticille, ettei tiedä, miten tilanteeseen voisi kunnolla puuttua. Hän arvioi, että 35–40 prosenttia kaikista pelaajista nuuskaa.

Johnsonin mukaan aihe on jossain määrin tabu, josta ei puhuta.

– Pelaajia on opetettava vaaroista. En usko, että he ymmärtävät pitkäaikaisen käytön vaikutukset. Eikä nuuska ole kiellettyjen aineiden listalla, joten ei heitä voi estääkään. He ovat isoja poikia ja saavat itse päättää. Mutta erityisesti riepoo, kun näen 16–21-vuotiaiden nuorten käyttävän sitä, Johnson sanoo.

Johnson vertaa nuuskaamista siihen, jos hän itse kävelisi harjoituksiin viisi tupakkaa huulessa – sitä tuskin pidettäisiin kovin ammattimaisena.

Vardy on sittemmin kertonut lopettaneensa nuuskaamisen saamansa negatiivisen huomion vuoksi.

Bertrand Traoren nuuskaaminen vaihtopenkillä näkyi kaikelle kansalle tv-kuvissa.

USA:ssa nuuskaa on saanut ostaa laillisesti vuodesta 2019, kun maan elintarvikevirasto salli savuttoman tupakan markkinoinnin, koska se oli tupakointia vähemmän haitallista.

Nuuskan myynti on kiellettyä Britanniassa ja kaikkialla EU:ssa – paitsi Ruotsissa. Sen käyttäminen on toki sallittua, eikä sillä rikota dopingsääntöjä. Osa pelaajista käyttää myös nikotiinipusseja.

Athleticin mukaan ainakin yksi seura yritti kieltää nuuskaamisen kokonaan, mutta laihoin tuloksin.

– Se on minusta aivan vastenmielistä. Silti en voi tehdä muuta kuin varoittaa pitkän aikavälin vaaroista. Ongelmalle ei voi oikein tehdä mitään, erään seuran lääkintähenkilökunnan jäsen sanoo.

Pelaajat suostuivat puhumaan Athleticille vain nimettömästi. Nuuskaamiseen liittyy omanlaisensa julkinen stigma juuri Vardyn elämäkerrassa kertomien nuuskatarinoiden saaman mediahuomion jälkeen.

Englannissa uskotaan, että koska niin moni lajin huippunimistä nuuskaa, niin nuoret seuraavat perässä. Esimerkiksi Manchester Unitedin Marcus Rashford kieltäytyi kommentoimasta asiaa lainkaan. Yhdessä hänen julkaisemassaan Instagram-kuvassa näkyy nuuskapurkki taustalla.

Kuten Suomessakin – urheilussa ja muutoinkin – on yleistä, että nuuskan hankkiminen on työn takana. Englantiin sitä tilataan useimmiten netin kautta.

Johnson kertoi erään pelaajansa olleen niin pahassa nuuskakoukussa, että hänelle sairaalassa suunniteltu leikkaus oli vaarassa.

– Hän oli niin koukussa, että kun hän tokeni operaatiosta, hän kiipeili seinillä. Vieroitusoireet olivat niin rajuja. Hän oli epätoivoinen ja aneli lääkäriltä lupaa nuuskata. Lopulta hän pakotti tyttöystävänsä tuomaan hänelle nuuskaa. Lääkärit suuttuivat, koska he ajattelivat sen voivan vaikuttaa hänelle annettuun morfiiniin, Johnson sanoi.

Athleticin väitti artikkelissaan, että yhdessä Ykkösliigan seurassa eräs pelaaja myy nuuskaa seuran akatemian 13–14-vuotiaille pelaajille.

Englannin pelaajayhdistys PFA kertoi Athleticille pyrkivänsä valistamaan pelaajia nuuskaamisen haitoista ja vaaroista. Uuden hankkeen tarkoituksena on vähentää nuuskaajien määrää merkittävästi.