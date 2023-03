85 miljoonan mies tunnustaa rakkautensa aaseihin

Kai Havertz hakee rauhaa eläinten parissa.

Chelsean saksalainen jalkapalloilija Kai Havertz, 23, vakuuttelee Guardianin haastattelussa, ettei ole saanut joukkuekavereiltaan lempinimeä ”Aasi” pelitaitojensa perusteella.

Taustalla on hyökkääjän rakkaus eläimiin.

– Minulla on alusta asti ollut erityinen suhde aaseihin. Aasi on rauhallinen eläin: ehkä samaistun niihin, koska itsekin olen rauhallinen. Aasit ottavat rennosti pitkin päivää. Rakastan niitä. Kun katsoo eläimiä, niissä näkee myös jotakin inhimillistä, Havertz sanoo Guardianin laajassa jutussa.

Lehti kertoo, että Havertz sai pikkulapsena vanhemmiltaan lahjaksi pehmoleluaasin, mutta 18-vuotislahjaksi tuli jo kolme oikeaa aasia. Näistä viimeisin pelastettiin teurastamolta, mikä kosketti nuorukaista.

Ei ehkä ihme, että hyökkääjä on sittemmin osallistunut hyväntekeväisyyteen eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Havertz kertoi, että nuorempana tulokset jalkapallokentillä määrittelivät hänen elämäänsä liiaksi asti. Huonon ottelun jälkeen pilalla oli koko seuraava viikko. Sitten hän oppi hakemaan rauhaa esimerkiksi aasien parissa.

Eläimet ovat lähellä myös Havertzin kumppanin Sophian sydäntä. Puoliso kertoi Guardianin jutussa, kuinka pariskunta on pelastanut koiria Turkista maanjäristyksen jälkeen.

Havertz oli lehden haastattelussa suorapuheinen elämänsä arvoista. Hänen mukaansa jalkapallossa eläminen ”24/7” on epätervettä.

– Jalkapallo ei ole elämäni tärkein asia. Muut asiat ovat ehkä sata kertaa tärkeämpiä. Tätä ei ole helppo sanoa, eivätkä ihmiset pidä siitä, mutta tunnen noin, Havertz sanoi.

Pelaaja ei silti vähättele intohimoa ammattiinsa. Hän muistutti, ettei hyväntekeväisyys tarkoita oman ammatin jättämistä hunningolle.

Kai Havertz (kesk.) tositoimissa Dortmundia vastaan Mestarien liigan ottelussa maaliskuussa.

Pelaaja on tottunut huippujalkapallon koviin paineisiin ja nopeisiin käänteisiin. Yksi isku nähtiin tammikuussa, kun Chelsea yllättäen myi Havertzin hyvän ystävän Jorginhon Arsenaliin.

– Asioihin täytyy pystyä sopeutumaan, se on jalkapalloa. Tämä on kuudes vuoteni ammattilaisena, ja minulla on ollut seitsemän eri valmentajaa: Saksassa neljä tai viisi ja Englannissa on nyt kolmas. Lisäksi meille on tullut viime kesästä lähtien tusina uusia pelaajia. Ei ole helppoa, Havertz sanoi.

Havertz, siirtyi Chelseaan Leverkusenista kesällä 2020 noin 85 miljoonan euron siirtosummalla. Hintalappu tuntui aluksi tuskallisen painavalta.

Saksalaisen mukaan katsojat odottavat tuon hintaisen pelaajan olevan heti kuin Lionel Messi. Hän arvioi, etteivät ihmiset ajatelleet hänen ollessaan siirron aikaan vasta parikymppinen nuorukainen.

Havertz vaihtoi maata koronapandemian aikana. Sairastuminen koronaan hidasti sopeutumista, mutta onnistumisiakin löytyy. Yksi hyökkääjän tähtihetkistä oli voittomaali Mestarien liigan loppuottelussa Manchester Cityä vastaan 2021.

Paineet ovat tuntuneet kuluvalla kaudella myös Havertzissa, jolta odotetaan maaleja.

Havertz on pelannut tällä kaudella Valioliigassa 26 ottelua ja tehnyt seitsemän maalia. Chelsea on valioliigataulukossa vasta kymmenentenä.

Lontoolaiset kohtaavat maaottelutauolta palaavassa Valioliigassa lauantaina Aston Villan. He ovat edelleen mukana myös Mestarien liigassa, jonka puolivälierissä vastaan tulee Real Madrid.