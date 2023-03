”Hodari” sai töitä

Roy Hodgson luotsaa Crystal Palacea ainakin loppukauden ajan.

Roy Hodgson on Valioliigan kaikkien aikojen vanhin päävalmentaja.

Jalkapalloilun Englannin Valioliigan Crystal Palace on pestannut Roy Hodgsonin päävalmentajakseen loppukauden kattavalla sopimuksella.

Hodgson, 75, on pitkällä urallaan valmentanut myös Suomen maajoukkuetta 2006–2007.

Hänet tunnetaan Suomessa lempinimellä ”Hodari”.

Hodgson valmensi Watfordia kevään 2022, mutta lähti joukkueesta sen pudottua Valioliigasta. Crystal Palace irtisanoi perjantaina Patrick Vieiran, joka oli korvannut Hodgsonin Crystal Palacen valmentajana heinäkuussa 2021.

– On etuoikeus tulla pyydetyksi takaisin seuraan, joka on aina merkinnyt minulle paljon ja tulla pyydetyksi kääntämään joukkueen kurssi. Ainoa tavoitteemme on nyt alkaa voittaa pelejä ja saada tarpeeksi pisteitä varmistaaksemme paikan Valioliigassa, Hodgson sanoi.

Hodgson on valmentanut Sveitsin, Arabiemiraattien, Suomen ja Englannin maajoukkueita sekä lukuisia seurajoukkueita, kuten Inter Milania, Blackburnia, Fulhamia ja Liverpoolia.

