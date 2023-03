Kuuluisan kyltin koskettaminen sai futisfanit käymään kuumina – näin raivon kohteeksi joutunut vastustaja selitti tekoaan

Liverpoolin stadionilla Anfield Roadilla on kyltti, joka ei ole vain pelkkä kyltti. Se on myyttinen symboli, joka kertoo ihmisen turvallisuushakuisuudesta.

Liverpoolin maalivahti Bruce Grobbelaar kosketti This is Anfield -kylttiä kävellessään pelaajatunnelissa kohti kenttää kaudella 1987–1988.

Jalkapallo lajina on kaikkine perinteineen kuin uskonto, ja siinä piileekin osa sen hienoudesta. Mutta välillä se saa jopa koomisiakin piirteitä.

Manchester United kärsi seurahistoriansa suurimpiin kuuluvan tappion sunnuntaina, kun se hävisi Valioliigan vierasottelun Liverpoolissa maalein 0–7. Tappion lisäksi Unitedin kannattajia raivostutti se, että seuran hollantilaishyökkääjä Wout Weghorst erehtyi koskettamaan Liverpool FC:n stadionilla This is Anfield -kylttiä.

Pelkkä kyltin koskettaminen sai asiantuntijat väittelemään eleen merkityksestä ja siitä, oliko se sallittua, ja osa faneista vaikutti pohtivan sitäkin mahdollisuutta, että ele toi jopa pahaa onnea Unitedille.

Kyltin koskettaminen on perinteisesti kuulunut kotijoukkue Liverpoolin pelaajien perinteisiin. Se on oma rituaalinsa, jossa on tietyt säännöt, ja kyltin koskettaminen on ollut välillä Liverpoolin pelaajillekin sallittua vain tietyin ehdoin.

Anfieldin kyltistä on tullut vuosien saatossa rituaalinen symboli ja ehkä jalkapallomaailman kuuluisin yksittäinen kyltti.

Symbolitutkija Liisa Väisäsen mukaan keskustelu kyltistä kertoo siitä, miten ihmiset elävät maailmassa, jota mytologisoidaan koko ajan.

– Elämme myyttien ja mytologian kautta, Väisänen toteaa.

– Kyltti on selvästi myytti, joka ohjaa ihmisten käytöstä. Sellaisia myyttejä on hirveän paljon. Se kertoo ihmisen turvallisuushakuisuudesta. Esine toimii symbolina, kun ajatellaan, että sitä käytetään tietyllä tavalla.

Kyltti laitettiin paikoilleen ensimmäisen kerran päävalmentaja Bill Shanklyn aikana. Hän oli seuran menestyksekäs päävalmentaja vuosina 1959–1974.

Kylttiin tuli Shanklyn vaatimuksesta teksti: Tämä on Anfield (This is Anfield). Shanklyn mielestä kyltin piti muistuttaa vierasjoukkueelle kotijoukkueesta ja kuinka valtava haaste vierasjoukkueella olisi edessään.

Kyltti otettiin pois paikaltaan vuonna 1998, mutta vuonna 2012 silloinen päävalmentaja Brendan Rogers palautti sen oikealle paikalleen.

Alkuperäinen kyltti on jossain vaiheessa kaupattu yksityishenkilölle, mutta tilalle laitettu uusi kyltti on saanut saman symboliarvon.

Nykyisen päävalmentajan Jürgen Kloppin ensimmäisinä vuosina Klopp kielsi pelaajia koskettamasta kylttiä ennen kuin he olisivat voittaneet jotain suurta. Siihen meni kolme vuotta.

Hollantilaispelaaja Giorginio Wijnaldum kertoi Twitterissä vuonna 2019, että kyltin koskettaminen oli sallittua sen jälkeen, kun Liverpool oli voittanut Mestarien liigan.

Weghorst on joutunut selittelemään tekoaan. Hän kertoi tietävänsä Liverpoolin hollantilaisen tähtipelaajan Virgil van Dijkin koskettavan aina kylttiä ja sanoi pyrkineensä ärsyttämään teollaan van Dijkiä.

Selitys ei kuitenkaan vakuuttanut Unitedin kannattajia, sillä Weghorstin tiedetään kannattaneen lapsena Liverpoolia. The Athletic -lehden mukaan Weghorst kertoi vuonna 2018 hollantilaislehdelle unelmoineensa lapsuudestaan lähtien Liverpoolin edustamisesta.

Uskonnon puhtautta vaalitaan jalkapallossa kuten muissakin uskonnoissa.

Entinen Liverpoolin pelaaja John Aldridge julkaisi Twitterissä keskiviikkona kuvan, jossa hän kertoi pyyhkivänsä Weghorstin sormenjäljet kyltistä, koska ”ne eivät kuulu tänne”.