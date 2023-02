Manchester Unitedista on jätetty kaksi kilpailevaa ostotarjousta.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo brittimiljardööri Jim Ratcliffen kemian­teollisuuden yhtiön Ineosin tehneen ostotarjouksen Englannin Valioliigan Manchester Unitedista.

Aiemmin qatarilaispankkiiri, sheikki Jassim bin Hamad Al Thani jätti oman tarjouksensa Valioliigaseurasta. Jassim bin Hamad Al Thani on puheenjohtaja Qatarin suurimpiin pankkeihin kuuluvassa QIB:ssä. Qatarilaispankkiiri on korostanut, että hänen osto­tarjouksensa on täysin velaton.

Ratcliffen Ineos haluaa BBC:n mukaan tehdä Unitedista edelläkävijän seurana, jossa kannattajat ovat omistajuuden keskiössä.

Ratcliffellä on kokemusta urheiluorganisaatioiden omistajuudesta. Hän omistaa pyöräilyjoukkue INEOS Grenadiersin, Ranskan liigaseura Nicen, sveitsiläisseura FC Lausanne-Sportin ja kolmanneksen Mercedeksen F1-tallista.

Unitedin omistava yhdysvaltalainen Glazerin perhe oli antanut perjantain määräajaksi ostotarjousten jättämiselle.