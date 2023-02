Marcus Rashford ei ole tarkemmin kertonut, miksi hän on tänä vuonna tehnyt uudenlaisen tuuletuksen.

Manchester Unitedin hyökkääjän Marcus Rashfordin maalituuletukset ovat puhuttaneet tällä kaudella.

Syksyllä jalkapallon MM-kisoissa hän teki tuuletuksen, jossa hän meni polvilleen ja osoitti käsillään taivaaseen. Tuuletukseen oli surullinen selitys: hänen ystävänsä oli juuri kuollut syöpään.

Uudenvuodenaattona nähtiin uusi maalituuletus. Hän juoksi kulmalipulle, jäi seisomaan asentoon, ehkä sulki silmänsäkin, mutta ennen muuta hän osoitti sormellaan ohimoonsa. Kun verkot ovat alkuvuoden aikana heiluneet tiuhaan tahtiin, sama tuuletus on aina toistunut.

Viimeksi näin kävi lauantaina, kun Rashford teki maalin Crystal Palacen verkkoon 2–1-voitto-ottelussa.

Mistä tuuletuksessa on kyse?

Rashford ei ainakaan vielä ole kertonut tarkempaa syytä. Hän on jättänyt fanit arvailujen varaan. The Athleticin mukaan Rashford ei ole kertonut tuuletuksen taustaa edes seuran omalle mediatiimille.

The Athleticin mukaan Rashfordin tuuletus on perua hänen ja hänen ystäviensä keskuudesta. Tuuletus liittyisi siihen, että Rashford sulkee ulkoisen melun, joka on häntä häirinnyt uran aikana ja nyt on löytynyt uusi tapa keskittyä.

Lisäksi viime syksynä Rashford puhui siitä, kuinka pelaaminen oli hänelle henkisesti haastavaa. Rashford putosi vaihtopelaajaksi ja muun muassa pääsy MM-kisajoukkueeseen oli vaakalaudalla.

Niin tai näin, tuuletus ei ole jäänyt huomaamatta ja sen ovat ottaneet käyttöön muutkin pelaajat ja myös muissa lajeissa. Esimerkiksi englantilainen kriketinpelaaja Jofra Archer käytti ”sormituuletusta”, kun hän oli palannut 18 kuukauden sairauslomaltaan.

Jalkapalloilijoista tuuletusta ovat kopioineet muun muassa AS Roman englantilaispelaaja Tammy Abraham, Bayern Münchenin Joshua Kimmich ja Brightonin Danny Welbeck.

The Athleticin mukaan Welbeck oli keskustellut asiasta ennen ottelua Rashfordin kanssa. Welbeck, entinen Manchester Unitedin hyökkääjä, teki tuuletuksen solidaarisuudesta toiselle entiselle Unitedin akatemiapelaajalle.

Yksi huomiota herättävin kopiointi nähtiin, kun Manchester United (ja Rashford) kohtasi vieraskentällä Arsenalin muutama viikko sitten. Kun Arsenalin Bukayo Saka teki 2–1-maalin Arsenalin 3–2-voitto-ottelussa, Saka toisti sormituuletuksen.

Oliko kyse kettuilusta? Tuskin, sillä Rashford ja Saka tuntevat toisensa erittäin hyvin maajoukkueympyröistä, ja kaksikon nähtiin syleilevän toisiaan, kun he tulivat pelaajatunnelista kentälle ennen ottelua.