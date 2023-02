Rafaela Pimenta hämmästyi vieraillessaan Erling Haalandin kodissa: ”Herranen aika”

Erling Haalandin agentti Rafaela Pimenta kertoi, millainen norjalaistähti on siviilissä.

Norjalaistähti Erling Haalandin agentti Rafaela Pimenta luonnehtii suojattiaan hilpeäksi persoonaksi.

Brasilialainen Pimenta, 50, kertoi Haalandin luonteesta espanjalaislehti AS:lle antamassaan pitkässä haastattelussa.

Viime vuonna menehtyneen superagentti Mino Raiolan bisneksen perinyt Pimenta sanoi, etteivät voi olla Haalandin kanssa nauramatta katsoessaan toisiaan.

Agentin mukaan hilpeällä norjalaisella on myös toinenkin ”hyperammattimainen” puoli.

Pimenta kertoi hiljattain vierailleensa 22-vuotiaan maalitykin kotona. Hän vei Haalandille tämän sosiaalisen median raportin. Manchester Cityn tähtihyökkääjä ei halunnut lukea pelkästään raportin kohokohtia, vaan kahlasi koko 84-sivuisen dokumentin läpi.

– Hän tutki sitä tauotta kolme tuntia, kunnes sanoi yhtäkkiä: ”Minulla on nälkä, koska annat minun syödä jotain?” Herranen aika Erling, olet kotonasi, syö koska haluat. Hän on hyvin omistautunut poika, Pimenta kuvaili.

Haalandia aiemmin edustanut Pimentan entinen yhtiökumppani Raiola ja pelaajan isä Alf-Inge Håland rakensivat pojan uraa harkiten. Sekä sopimuksessa Red Bull Salzburgin että Dortmundin kanssa oli ulosostopykälä, jonka turvin Haaland pääsi urallaan eteenpäin.

City-siirron jälkeen mediassa on pyörinyt huhuja, että myös sopimuksessa manchesterilaisten kanssa olisi ulososto-pykälä. Athleticin mukaan se olisi arvoltaan 200 miljoonaa euroa ja aktivoitavissa kesällä 2024.

Cityä valmentava Pep Guardiola on kuitenkin väittänyt, että tällaista pykälää ei olisi.

AS:n kysyessä pykälästä Pimentalta agentti vaikeroi.

– Tähän on vaikea vastata. Jos en kerro hänelle mitään, häntä ymmärretään väärin. Jos kerron hänelle jotain, häneltä kysellään asioista. Joten en halua sanoa mitään.

Pimenta kuitenkin kertoi Haalandin olevan tällä hetkellä ”erittäin onnellinen Cityssä”.

Näkemystään Haalandin hintalapusta agentti sen sijaan ei pitänyt vakan alla.

– 222 miljoonan euron Neymar on kallein. Numerot muuttuvat, mutta minulle Haaland on miljardin arvoinen. Ehkä kukaan ei sitä maksa, mutta hänellä on valtava potentiaali tullessaan seuraan. Fanit, maalit, tulokset, ammattimaisuus, digitaalinen sisältö, kuuluisuus, sponsorit. Arvo määräytyy monista asioista, kun ne laitetaan yhteen.

Viime kesänä Manchester Cityyn siirtynyt Haaland johtaa Valioliigan maalipörssiä ylivoimaisesta 25 maalillaan. Kaikki kilpailut mukaan lukien norjalaishirmu on osunut 27 pelissä huimat 31 kertaa.

Valioliigan yhden kauden maaliennätys on 34 täysosumaa.