Huimaa draamaa Valioliigan kärkipelissä! Erling Haaland paisutti posketonta maalisaldoaan

Manchester City kävi suossa, mutta ei luovuttanut.

Valioliigan hallitseva mestari Manchester City nousi sillasta kotinurmellaan. City voitti torstai-illan huippuottelussa Tottenhamin 4–2.

Sarjajohtaja Arsenalia takaa-ajava City näytti jo marssivan kohti katastrofia. Tottenham johti avausjakson jälkeen 2–0 ruotsalaishyökkääjä Dejan Kulusevskin ja brassipakki Emerson Royalin osumilla.

Toiselle jaksolle City marssi kuitenkin sisuuntuneena ja käänsi ottelun kulun täydellisesti.

Puoliajalla kentälle vaihdettu Argentiinan MM-sankari Julian Alvarez kavensi 51. minuutilla. Norjalaishirmu Erling Haaland tasoitti kahta minuuttia myöhemmin kauden 22. sarjamaalillaan.

Cityn huiman kirin kruunasi 63. minuutilla osunut laitahyökkääjä Riyad Mahrez. Algerialaisen laukaus upposi – pienestä kimmokkeesta huolimatta – luvattoman helposti etukulmasta ohi Spurs-vahti Hugo Llorisin.

Tottenham kolisutti tolppaa vielä Cityn 3–2-johtomaalin jälkeen, mutta ei päässyt sitä lähemmäs. Mahrez sinetöi 4–2-loppulukemat komealla nostolla aivan ottelun lopussa.

Tilastojen valossa Cityn voitto oli ansaittu. Se loi maaliodottamaa 2,55 maalin verran, Tottenhamin jäädessä lukemaan 1,14.

Voitto nosti Cityn 42 pisteeseen ja viiden pisteen päähän yhden ottelun vähemmän pelanneesta Arsenalista.

Tottenham on kerännyt 20 pelistään 33 pistettä. Pohjoislontoolaisseura on viidentenä viisi pistettä viimeistä Mestarien liigaan oikeuttavaa paikkaa pitävää Newcastlea perässä.

City on pelannut nyt tasan puolet kauden peleistään. 22 kertaa osunut norjalaissensaatio Haaland on näin ollen 44 maalin tahdissa. Valioliigan yhden kauden maaliennätys on 34 täysosumaa.