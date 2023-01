Turvallisuusuhka ajoi kovaan ratkaisuun – Evertonissa kuohuu

Evertonin johtoporras jättää ensimmäisen kerran väliin pääsarjaottelun seuraamisen.

Evertonilla on ollut vaikea kausi Valioliigassa. Liverpoolin kaupungin toinen pääsarjaseura majailee putoamisviivan alapuolella samalla pistesaldolla kuin toinen alisuorittaja West Ham. Manageri Frank Lampard on ollut ankaran kritiikin kohteena, mutta ex-maajoukkuemies on saanut toistaiseksi pitää paikkansa.

Kohu seuran ympärillä jatkuu, sillä lauantaina Evertonin kotisivuille ilmestyi tiedote, jossa kerrottiin historiallisesta päätöksestä. Tänään lauantaina pelataan Evertonin kotistadionilla ottelu, jossa vastustajaksi asettuu Southampton.

Goodison Parkilla ei kuitenkaan nähdä Evertonin seurajohtoa turvallisuusviranomaisten kehotuksesta.

Evertonin fanit ovat osoittaneet mieltään omistaja Farhad Moshiria ja puheenjohtaja Bill Kenwrightiä vastaan.

Seuran sivujen mukaan ilmassa on ”todellinen ja uskottava uhka heidän turvallisuudelle”. Seuran puheenjohtaja Bill Kenwright ja kolme muuta seuran avainhenkilöä jättävät oma-aloitteisesti ottelun väliin.

Evertonin seurajohto on joutunut aggressiivisten lähestymisten kohteeksi viime viikkojen kotiotteluissa, ja seuran turvallisuusosasto pelkää tilanteen pahentuvan. Johtoporras on saanut uhkauksia, joten on parempi, etteivät johtohenkilöt ole paikalla lauantain ottelussa, kerrottiin tiedotteessa.

Seuran viestintäpäällikön mukaan tämä on ensimmäinen kerta, kun seuran johtokuntaa on kehotettu jättämään ottelun seuraaminen väliin turvallisuussyistä.