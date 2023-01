Chelsean heikko vire jatkui – Manchester City vei pisteet Mahrezin maalin mitalla

Chelsea laahaa sijalla 10.

Englantilaisen jalkapallon mahtiseurojen Valioliigan koitoksessa Manchester City päihitti isäntäjoukkue Chelsean 1–0.

Voiton Manchesteriin vei torstai-illan myöhäisottelun ainoa maalintekijä Riyad Mahrez. Voittomaalinsa hän iski ottelun toisella puoliajalla 63. peliminuutilla.

Mestaruuttaan puolustava Manchester City on nyt sarjataulukon toisena 17 ottelusta keräämillään 12 voitolla ja 39 pisteellä. Tasapelejä kaudelta on kertynyt kolme.

Cityn edelle yltää tällä hetkellä vain Arsenal, jolla on samasta ottelumäärästä 14 voittoa ja 44 pistettä.

Chelsea puolestaan laahaa kymmenennellä sijalla ja on voittanut seitsemän peliä 17:stä. Edellisestä kahdeksasta liigapelistään seuralla on vain yksi voitto, ja 25 pisteellään se on kymmenen pisteen päässä kärkinelikosta.