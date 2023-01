Chelsea hankki jättisummalla vahvistuksen – 21-vuotias suurlupaus kiinnitettiin pitkällä sopimuksella

Chelsea osti pelaajan Monacosta.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaava Chelsea on tehnyt peräti seitsemän ja puolen vuoden sopimuksen ranskalaispuolustaja Benoit Badiashilen, 21, kanssa. Brittimedian mukaan AS Monacosta saapuvan keskuspuolustajan siirtosumma on noin 40 miljoonaa euroa.

Badiashile nousi Ranskan miesten maajoukkueeseen viime syyskuussa, mutta MM-lopputurnausjoukkueeseen hän ei päässyt. Badiashile on pelannut Ranskan miesten maajoukkueessa kaksi ottelua.

– En malta odottaa fanien näkemistä ja pelaamista maailman parhaassa liigassa, Badiashile sanoi Chelsean kotisivuilla.

Badiashile oli tärkeässä roolissa AS Monacossa, kun seura ylsi kahdella viime kaudella Ranskan liigassa kolmanneksi.