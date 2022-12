Menikö Argentiinan kohuveskari liian pitkälle? Pomo vihjaili kurinpalautuksesta: ”Meidän pitää puhua”

Emiliano Martinez ei ole kerännyt toiminnallaan sympatiaa.

Emiliano Martinez on argentiinalaisten suuri sankari.

Argentiinan maalivahti Emiliano Martinezin toilailu maan MM-kultajuhlissa on monen mielestä ylittänyt hyvän maun rajat.

Nyt viikon kestänyt juhlinta on pitänyt sisällään useita kohuja, jotka tähtiveskari löytää vielä edestään.

Seurajoukkuetasolla Martinez edustaa Aston Villaa. Joukkueen päävalmentaja Unai Emeryn puheiden perusteella kotona on odotettavissa kurinpalautus, kunhan Martinez aikanaan palaa MM-juhlista Englantiin.

– Minun on keskusteltava joistakin hänen tuuletuksistaan. Kunnioitan sitä, että hän on maajoukkueensa mukana. Kun hän on taas meidän mukanamme ja meidän vastuullamme, sitten meidän pitää puhua, Emery sanoi Guardianin mukaan ennen tapaninpäivän Valioliigaottelua.

Kaikki kohu Martinezin ympärillä alkoi MM-finaalin rankkarikisasta, jossa häikäilemättömästi Ranskan pelaajien keskittymistä häiriköinyt Martinez nousi MM-sankariksi.

Heti rankkarikisan jälkeen Martinez palkittiin turnauksen parhaana maalivahtina ja valokuvaajien kameroihin tallentui tuuletus, jota pidettiin törkeänä. Kuvassa Martinez pitelee pystiä haarojensa välissä ja katsoo kummallisella ilmeellä yläviistoon.

Emiliano Martinezin tuuletteli MM-finaalin jälkeen tyylittömästi.

Nurmelta juhlinta siirtyi pukukoppiin, jossa Martinez pilkkasi MM-finaalissa hattutempun tehnyttä Kylian Mbappéa.

Vastustajan pilkkaaminen nähtiin hyvän maun vastaisena, mutta se ei Martinezin menoa hidastanut. Seuraavalla viikolla Argentiinan mestaruusparaatissa Argentiinan tähtivahti piteli mestaruusparaatissa sylissään Mbappén kasvokuvalla koristettua nukkea.

Ranskassa on vaadittu jopa parhaan maalivahdin palkinnon viemistä Martinezilta tämän käytöksen takia.

Ranskan jalkapalloliiton puheenjohtaja Noel Le Graet on espanjalaisen Marcan mukaan vaatinut Argentiinan jalkapalloliitolta selvitystä ”liian pitkälle menneestä ivaamisesta”.

Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire taas on vaatinut Fifaa tutkimaan argentiinalaisten käytöksen. Hän kuvaili Argentiinan voitonjuhlia loukkaaviksi.

Emeryn mukaan Martinez palaa Aston Villan harjoituksiin vielä ennen vuodenvaihdetta.

– Kun tuntee suuria tunteita, niiden kontrolloiminen voi olla välillä hankalaa. Nyt hänen pitää palautua kovasta työstä ja isosta tunnekuohusta. Haluan hänen lepäävän hieman ennen paluuta tänne, Emery yritti osoittaa ymmärrystä tähtiveskarilleen.

Tapaninpäivänä Martinezia tuurasi Aston Villan maalivahtina ruotsalainen Robin Olsen. Hän joutui antautumaan kolmesti, kun Aston Villa hävisi kotonaan Liverpoolille 1–3.