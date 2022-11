Nuori lempi leiskuu? Erling Haaland bongattu lomanvietossa norjalaisen naisen kanssa

The Sun -lehti kertoo, että Erling Haaland on viihtynyt Marbellassa naisseurassa.

Maailman ehkä puhutuin nuori jalkapalloilija Erling Haaland, 22, on viettänyt lomaa Espanjan Marbellassa, jossa omistaa huvilan.

Norjalaistähdellä on nähty matkalla naisseuraa. The Sun -lehti kertoo, että sen julkaisemissa kuvissa Haalandin seurana on norjalainen Isabel Haugseng Johansen. 18-vuotias Johansen on lehden mukaan lähtöisin Brynestä kuten Haalandkin. Molemmat ovat pelanneet aikaisemmin paikallisessa jalkapalloseurassa.

Sun kertoo, että Johansen on työskennellyt osa-aikaisesti muotiliikkeessä. Lehti perustaa kirjoituksensa ns. ystävähaastatteluihin. Haaland on yleisesti pitänyt melko matalaa profiilia yksityiselämästään.

Lehden mukaan Haaland ja Johansen ovat tunteneet toisensa jo pitkään, mutta ovat tapailleet vasta muutamia kuukausia. Johansen kerrotaan bongatun myös Dortmundin jalkapallojoukkueen katsomosta, kun Haaland vielä pelasi saksalaisseurassa.

Haaland siirtyi viime kesänä Dortmundista Manchester Cityyn. Brittitabloidit kertovat norjalaisen nauttivan noin 850 000 punnan (n. 980 000 euroa) viikkopalkkaa. Väitteissä lienee mukana eri bonuksia, sillä muutamissa muissa arvioissa viikkopalkaksi on kerrottu 375 000 puntaa (noin 435 000 euroa).

Norjalaishyökkääjä otti Valioliigan haltuunsa ryminällä. Hän teki kauden 13 ensimmäisessä liigaottelussaan yhteensä 18 maalia.

Haaland on pystynyt viettämään lomaa MM-kisojen aikana, koska Norja ei selviytynyt kisoihin.

Valioliigakausi Englannissa jatkuu 26. joulukuuta.