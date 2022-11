Kuohunta Manchester Unitedissa kiihtyy – omistajat harkitsevat seuran myymistä

Tiedotteen mukaan hallitus harkitsee kaikkia strategisia vaihtoehtoja, joista yksi on seuran myyminen.

Manchester

Jalkapallon jättiläisseuran Manchester Unitedin omistajat harkitsevat seuran myymistä. Asiasta kertoi seuraa pyörittävä yhtiö tiistaina julkaistussa tiedotteessaan.

Tiedotteen mukaan yhtiön hallitus harkitsee kaikkia strategisia vaihtoehtoja, joista yksi on seuran myyminen. Hallituksen arvioitavina kerrotaan olevan erilaisia vaihtoehtoja, joilla pyritään vahvistamaan seuraa.

Yhdysvaltalainen Glazerin perhe on omistanut ManUn 17 vuoden ajan. Fanit ovat kuitenkin protestoineet perhettä vastaan, ja kauden avausottelun alla ManU joutui jopa sulkemaan fanituotekauppansa protestien takia.

Kentälläkään joukkue ole suoriutunut huippuvuosien tapaan. ManU ei ole voittanut Englannin Valioliigaa vuoden 2013 jälkeen, kun Alex Ferguson oli seuran päävalmentajana viimeistä kautta ennen eläköitymistään. Ferguson valmensi joukkuetta miltei 30 vuotta.

Yhdeksän viime vuoden aikana ManUlla on ollut viisi valmentajaa, joista kukaan ei ole yltänyt lähelle Fergusonin menestystä.

Aiemmin samana päivänä seura tiedotti, että sopimus portugalilaishyökkääjä Cristiano Ronaldon kanssa on purettu yhteisymmärryksessä.

Ronaldon lähtöä on uumoiltu kesän siirtoikkunasta lähtien. Tuolloin Ronaldo kertoi avoimesti, että haluaa pelata Mestarien liigassa, jonne ManU ei kaudelle 2022–23 päässyt.

Viime viikolla Ronaldo petasi lähtöään televisiohaastattelussa, jossa hän kertoi tuntevansa seuran pettäneen hänet. Lisäksi hän sanoi, ettei kunnioita valmentaja Erik ten Hagia.

Haastattelussa Ronaldo arvosteli myös Glazereita sanoen, etteivät omistajat välitä seurasta.

Aiemmin tässä kuussa myös Liverpoolin yhdysvaltalaisomistaja Fenway Sports Group ilmoitti olevansa valmis myymään seuran.

Sekä Liverpool että ManU olivat mukana epäonnistuneessa Euroopan superliiga -projektissa (ESL), jossa pyrittiin luomaan eurooppalaisille huippujoukkueille oma, suljettu liiga. Suunnitelma herätti valtavaa vastustusta fanien keskuudessa, ja lopulta joukkueet alkoivat jättäytyä projektista pois.

Superliigan hylkäämisestä huolimatta mielenilmaukset Glazereita vastaan ovat jatkuneet. Myyntiaikeissa tosin tuskin on kyse omistajien pitkään sivuuttamista faneista: taustalla on todennäköisemmin muutokset talousmaailmassa. Tiedotteessakin mainitaan tarve stadionin ja infrastruktuurin kehittämiselle, sillä Old Trafford on maailman huippustadioneihin verrattuna jo ikääntynyt.