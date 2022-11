Cristiano Ronaldon kohuhaastattelu kuumentaa tunteita – joukkuekaveri pamautti toimittajille tylyn vastauksen

Raphael Varanen mukaan Manchester Unitedin pelaajien on varottava paisuttelemasta kohua.

Ranskan maajoukkuepelaaja Raphael Varane on astunut ensimmäisenä Manchester Unitedin pelaajana esiin seuran uusimman Ronaldo-kohun jälkeen.

Joukkueen megatähti Cristiano Ronaldo puhuu joukkueestaan poikkeuksellisen tylysti Piers Morganin haastattelussa, josta julkaistiin viikonloppuna maistiainen.

Varanen mukaan haastattelu on aiheuttanut turbulenssia joukkueessa. Haastattelussa Ronaldo muun muassa kritisoi päävalmentaja Erik ten Hagia ja leimaa seuran pettäneen tähtipelaajan.

– Tietysti tuollainen vaikuttaa meihin. Seuraamme mitä tapahtuu ja mitä sanotaan. Juttu on paisumassa isoksi, Varane sanoi BBC:n mukaan ranskalaiselle radiokanava Europe1:lle.

Ronaldon avautuminen sai esimerkiksi ManUn ruotsalaispelaaja Victor Lindelöfin vaitonaiseksi asiasta Ruotsin maajoukkueen tiedotustilaisuudessa.

– En aio vastata tuohon. Seuraava kysymys, Lindelöf vastasi Fotbollskanalenin mukaan kysymykseen Ronaldosta.

Ruotsalaiselta kysyttiin myös, onko ManU pyytänyt pelaajaa olemaan hiljaa. Lindelöf vastasi päätöksen olevan henkilökohtainen. Tiedotustilaisuudessa jouduttiin erikseen huomauttamaan, ettei Lindelöf ole puhumassa Ronaldosta.

Cristiano Ronaldo on nyrpistellyt nenäänsä Manchester Unitedin seurajohdolle.

ESPN väitti tällä viikolla lähteisiinsä vedoten, että ten Hag olisi valmis potkimaan Ronaldon pois Unitedista. Kaksikko on ottanut tällä kaudella yhteen kulisseissa ja ten Hag on kertaalleen hyllyttänyt Ronaldon joukkueesta.

Toisaalta hiljattain hollantilainen teki myös portugalilaisesta ManUn kapteenin yhteen otteluun.

Ronaldon kanssa myös Real Madridissa pelanneen toppari Varanen, 29, mukaan kaikkien on otettava nyt rauhallisesti.

– Tilanteen pitää antaa rauhoittua omalla painollaan, meidän ei kannata sekaantua siihen. Kun kyseessä on Cristiano Ronaldon kaltainen tähti, on parempi ottaa etäisyyttä. Emme voi muuttaa tilannetta miksikään yksin, meidän on toimittava yhtenäisesti, Varane linjasi.

Piers Morganin ja Ronaldon pitkä haastattelu esitetään kokonaisuudessaan tällä viikolla, joten kohu ei laannu ennen sunnuntaina alkavia jalkapallon MM-kisoja.

Manchester Unitedista Qatarissa on mukana 16 pelaajaa.