Ronaldo jäi kotiin – Manchester United voitti 18-vuotiaan lisäaikamaalilla

Englannin Valioliiga palaa MM-tauolta 26. joulukuuta.

Jo viidensiin MM-kilpailuihinsa valmistautuva Portugalin megatähti Cristiano Ronaldo ei matkustanut seurajoukkueensa mukana Lontooseen, kun Manchester United kohtasi Fulhamin Englannin Valioliigan viimeisessä ottelussa ennen MM-taukoa.

Ronaldo ei pelannut torstaina cup-ottelussa Aston Villaa vastaan, eikä hän parantunut sairastelustaan viikonlopuksi.

Vaikka ManU käväisi jopa koko sarjan viimeisellä paikalla, on Erik ten Hagin ryhmä noussut jo viidenneksi. Sunnuntaina Christian Eriksenin ensimmäinen Valioliiga-osuma yli puoleen vuoteen sekä vasta 18-vuotiaan Alejandro Garnachon lisäaikamaali turvasivat 2–1-voiton ja täyden pistepotin.

Päivän toisessa kamppailussa Aston Villa jatkoi nousukiitoaan. Joukkue on voittanut kolme neljästä Valioliiga-ottelustaan sen jälkeen, kun seura näytti ovea päävalmentajalleen, Liverpool-legenda Steven Gerrardille.

Sunnuntaina Villa kukisti vieraissa vahvan syksyn pelanneen Brightonin maalein 2–1. Voittajien molemmat maalit laukoi englantilainen Danny Ings. Hän on tehnyt Valioliigassa viisi maalia tällä kaudella, mutta ei mahtunut Gareth Southgaten kivenkovaan MM-joukkueeseen.

Qatarin MM-kilpailut keskeyttävät Valioliigan noin puoleksitoista kuukaudeksi, ja pelit jatkuvat perinteisellä tapaninpäivän kierroksella.

Kun kaikki joukkueet ovat pelanneet 14 tai 15 ottelua, ykköspaikkaa pitää 37 pistettä kerännyt Arsenal, joka on hävinnyt vain yhden ottelun.

Suurin mediahuomio on kuitenkin kiinnittynyt norjalaiseen maalikoneeseen Erling Haalandiin. Manchester Cityn hyökkääjä on paukutellut ennätyksiä, ja joukkue on tukevasti sarjan kakkospaikalla, vaikka koki lauantaina kotona shokkitappion Brentfordille.

Kolmanneksi kavunnut Newcastle tuo toivottua vaihtelua mestaruustaisteluun. Lokakuun parhaaksi pelaajaksi valittu Miguel Almiron on ollut tehopisteillä viimeisessä viidessä ottelussa.

Hyökkäyspeli kehittyy, ja samalla Newcastle on päästänyt vähiten maaleja häviten Arsenalin tapaan vain yhden ottelun – senkin elokuussa.