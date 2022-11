Englannissa heräsi huoli: Liverpool on myynnissä – perässä taas öljymiljardöörit

Dubailainen sijoittajaryhmä pohtii Liverpoolin ostamista.

Valioliigaseura Liverpoolin omistava yhtiö Fenway Sports Group tiedotti keskiviikkona olevansa valmis myymään koko seuran tai osan siitä, jos se olisi seuran edun mukaista.

FSG on omistanut Liverpoolin 12 vuoden ajan ja saattaa tehdä hurjan tilin seuralla. Yhtiö osti Liverpoolin vuonna 2010 300 miljoonalla punnalla. Viime toukokuussa talouslehti Forbes arvioi seuran 3,5 miljardin arvoiseksi – ja tiettävästi FSG olisi valmis myymään seuran neljällä miljardilla punnalla.

Suolainen hintapyyntö vaatii ostajalta syvät taskut. Arabian Business -lehden ja urheilusivusto The Athleticin mukaan seura kiinnostaa etenkin lähi-idän öljyrikkaiden maiden ostajaehdokkaita.

Arabian Businessin mukaan Dubain sijoitusrahasto DIC on kiinnostunut ostamaan seuran. Yhtiö oli lähellä seuran ostamista jo vuonna 2007, mutta tuolloin kauppa kariutui ja myöhemmin FSG osti seuran.

The Athleticin mukaan dubailaisia ostajatahoja on useampi. Jopa neljä olisi lehden tietojen mukaan ollut alustavasti yhteydessä sivuston sisäpiirilähteeseen ostoaikeista, mutta niiden uskottavuudesta on olemassa epäilyjä.

– Jos Abu Dhabilla on Manchester City, haluaisiko Dubai Liverpoolin? He yrittivät aiemmin, mutteivät onnistuneet, sivusto kirjoittaa.

Molempien sivustojen mukaan kiinnostuneita voi olla useista eri arabimaista.

– Vaikka joku olisikin valmis ostamaan, onko tämä se, mitä Liverpoolin fanit haluavat? He, jotka tulevat tästä ylpeästä, vasemmalle kallellaan olevasta kaupungista, jossa ay-liikkeellä on yhä merkitystä? Heille, jotka ovat kiinnostuneet seurasta, koska sillä on maine rehellisenä seurana ja joka on osoittanut erinomaisuutensa (urheilullisessa) omavaraisuudessa?

Lisäksi spekuloidaan amerikkalaisten sijoittajaryhmien mahdollisella kiinnostuksella. Jalkapallon suosio kasvaa Yhdysvalloissa räjähdysmäisesti, ja vastikään liikemies Todd Boehlyn johtama ryhmä osti Chelsean Roman Abramovitshilta 2,5 miljardin punnan hintaan.

Valioliigassa usealla seuralla on jo joko amerikkalainen pää- tai osaomistaja – Liverpool nykyisellään luonnollisesti tässä joukossa.

Oman kiinnostuksensa töräytti ilmoille myös vapaaottelun tähti Conor McGregor. Irlantilainen vastasi fanin kysymykseen Liverpoolin ostamisesta.

– Se olisi mahtavaa! Pyysin tietoja tästä heti kun kuulin siitä. Mikä uutinen! Mikä seura! McGregor intoili.

Liverpoolissa ei tästäkään innostuttu varauksetta. McGregorille muistutettiin kommenteissa nopeasti, että hän on aiemmin kertonut olevansa Manchester Unitedin fani ja väläyttänyt jopa seuran ostamista – vaikkakin McGregor kertoi taannoin olleensa Liverpoolin puolella, kun se kohtasi Mestarien liigan finaalissa Real Madridin.

Kevään 2018 finaalissa Madrid löi Liverpoolin 0–1.