Erling Haalandin agentti paljasti – salattu miljoonaluokan sopimus on valmis: ”Historian suurin”

Erling Haaland on agenttinsa mukaan tehnyt uuden sponsorisopimuksen.

Kuhina jalkapallomaailman kuumimman supertähden Erling Haalandin ympärillä ei laannu, vaikka miestä ei luultavasti nähdä pelikentällä aikoihin. Manchester Cityn hyökkääjä on loukkaantunut, eikä Norja päässyt Qatarin MM-kisoihin.

Haalandin, 22, älykäs taustatiimi pitää kuitenkin huolen, ettei miehen nimi unohdu MM-kisojen aikana. Norjalaisen agentti Rafaela Pimenta paljasti brasilialaisen Globon haastattelussa, että Haalandin uusi sponsorisopimus on julkistamista vaille valmis.

Haalandin yhteistyösopimus urheiluvälinejätti Niken kanssa päättyi tammikuussa. Manchester Cityn paidassa Haaland on nähty niin Niken, Adidaksen kuin Puman nappulakengät jalassa.

Pian on selvää, minkä merkin Haaland on valinnut.

– Aloitin näissä hommissa 20 vuotta sitten, enkä silloin olisi mitenkään pystynyt saavuttamaan vastaavia summia kuin näissä Haalandia koskevissa sponsorineuvotteluissa. Voimme pian paljastaa Haalandin uuden sopimuksen, ja se on suurin koskaan jalkapallohistoriassa solmittu sponsorisopimus, Pimenta sanoi Globolle.

Niket vai jotkut muut? Siihen saadaan pian selvyys.

Valioliigassa 12 ottelussa hurjat 18 maalia iskenyt Haaland on potkinut palloa verkkoon pääasiassa Niken kengillä. Hän ei ole Nike-sopimuksen päätyttyä sitoutunut mihinkään ja kauden alussa jalassa nähtiin myös Adidakset.

– Kaikki tietävät, että hän on ollut tovin ilman sponsoria. Ehkä nyt on aika? Meidän pitäisi pystyä julkistamaan tämä pian, Pimenta sanoi ja vahvisti Globolle, että sopimus on tehty.

Haalandin mahdollisen yhteistyösopimuksen arvoa on palloteltu läpi syksyn. Verrokkina pidetään toisen nuoren supertähden Kylian Mbappen kymmenen vuoden ja 160 miljoonan euron arvoista sopimusta Niken kanssa.

Haaland saanee tulevalta yhteistyökumppaniltaan ainakin 20 miljoonaa vuodessa. The Athleticin haastattelemien urheilumarkkinoinnin asiantuntijoiden mielestä Haalandin olisi taloudellisesti järkevintä tehdä urallaan vain lyhyitä sponsorisopimuksia, koska markkina on jatkuvassa kasvussa. Tämän tietää myös jättisopimuksen junaillut Pimenta.

– Olen varma, että kun katson sopimusta kolmen vuoden päästä niin totean, että: ”tämä on ihan kamala”. Numerot osoittavat markkinoiden kasvun ja markkina tulee moninkertaistumaan. Meidän on varmistettava pelaajan saavan siitä arvoisensa osan, Pimenta sanoo.

Rafaela Pimenta neuvotteli Erling Haalandille megadiilin.

BrasiLIalaisesta Pimentasta, 49, tuli Haalandin pelaaja-agentti, kun superagentti Mino Raiola kuoli viime keväänä. Pimenta työskenteli aiemmin Raiolan tallissa, joka hoitaa useiden huippupelaajien asioita.

Raiolan kuoleman jälkeen Pimenta on ottanut agenttitoimiston haltuunsa.

Haalandin uuden yhteistyösopimuksen odotetaan julkistettavan vielä ennen 20. marraskuuta alkavaa Qatarin MM-turnausta.