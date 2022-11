Emiliano Martinez on erikoistilanteiden erikoismies.

Aston Villa otti sunnuntaina suuren voiton kukistamalla Englannin Valioliigassa kotikentällään Manchester Unitedin 3–1. Yksi Aston Villan sankareista oli maalivahti Emiliano Martinez, joka väläytti jälleen huimaa peliälyään.

Aston Villa siirtyi jo 11. peliminuutilla 2–0-johtoon, kun Lucas Digne laukoi upean vapaapotkun ManUn verkkoon. Taidonnäytteen taustalla oli Martinezin oivallus.

Twitterissä jaetulla videolla Dignen osuma ja sitä edeltävät hetket nähdään Martinezin näkövinkkelistä. Ennen vapaapotkua argentiinalaisveskari asettuu kymmenien metrien päähän pallosta ja alkaa ohjata joukkuetovereitaan Ezri Konsaa ja Tyrone Mingsiä seisomaan oikeaan paikkaan.

Vimmatun huitomisen jälkeen Martinez saa pelikaverinsa ohjattua oikeille paikoille ja estämään ManUn maalivahdin David de Geaa näkemästä Dignen potkuhetkeä. Dignen kierteinen laukaus painui vastustamattomasti ManUn maalin yläkulmaan.

– Martinezille syöttöpiste! yksi seuraaja vaati videon kommenteissa.

30-vuotias argentiinalaisveskari on tullut tunnetuksi kekseliäisyydestä. Martinez on esimerkiksi kehittänyt rangaistuspotkujen torjumiseen tavan, joka on osoittautunut todella toimivaksi.

Argentiinan maajoukkuevahti on tehnyt psykologisesta pelistä taidetta ja osoittanut pääsevänsä hyökkääjien pään sisään. Martinez muun muassa kertoo pelaajille ennen rankkaria tietävänsä, mihin pelaaja aikoo laukoa tai asettaa vastustajalle lisää paineita korostamalla, miten tärkeä rankkari on.

Yksi tunnetuimmista Martinezin tempuista tapahtui viime syksynä, kun hän osoitteli ManUa vastaan sormella Cristiano Ronaldoa ja kyseli kahden minuutin ajan Bruno Fernandesilta, miksei tämä anna Ronaldon laukoa rankkaria. Lopputuloksena Fernandesin rankkari karkasi lisäajalla yli maalin.