Valioliigan tähtipelaaja näytti lääkärille, missä asennossa ahertaessaan hän sai ankaran nivusvaivan.

Ylikierroksille äitynyt seksihurjastelu aiheutti ikävän loukkaantumisen Valioliigan tähtipelaajalle. Asian on paljastanut The Sunin mukaan professori Ali Sheen uudessa kirjassaan The Painted Surgeon.

51-vuotias lääkäri on auttanut tuhansia urheilijoita heidän eri vaivoissaan ja vammoissaan. Kyseisen futistähden hoitaminen kuntoon on eittämättä yksi hänen uransa mieleenpainuvimmista kokemuksista.

Ali Sheen kertoo teoksessa, että ankarasta nivusvaivasta kärsinyt Valioliigan tähti tuli hänen luokseen seuran lääkärin lähettämänä. Miestä vaivasivat myös yskimis- ja aivastelukohtaukset.

Nivusvammojen hoitamisen erikoismies pääsi sukkelasti tähtipelaajan vaivan juurisyyn jäljille, kun potilas näytti vastaanotolle tultuaan juuri sen aktiasennon, jonka vuoksi hän kärsi tuskista.

– Nivusvammat syntyvät vääntymisistä ja kääntymisistä. Joskus ne voivat tapahtua epätavallisissa olosuhteissa, tohtori summasi.

Tähtipelaaja oli liikkeellä muutenkin avoimin kortein.

– Hän ilmoitti harrastaneensa kumppaninsa kanssa kovaa ja äänekästä seksiä. Asennon näyttäminen oli epätavallista mutta hyödyllistä.

Tähtihahmo pääsi aloittamaan uuden nousun vatsaontelotähystyksenä tehdyn operaation ansioista. Toimenpide kesti reilun tunnin.

– Neljä viikkoa leikkauksen jälkeen hän oli taas pelikunnossa.

The Sunin artikkelissa mainitaan, että Ali Sheen on tullut tunnetuksi varsinkin Liverpoolin ja Chelsean pelaajien auttajana. Mies asui aiemmin Etelä-Lontoossa, mistä muutti taannoin Manchesteriin.

Hän ei paljastanut kirjassaan, minkä seuran pelaajan nivusvaivan hoitamisesta kuntoon oli kyse.