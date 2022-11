Erling Haaland iski viime tipassa – tuuletus kertoo kaiken

Manchester City voitti Fulhamin ja nousi Valioliigan kärkeen.

Manchester City nousi ainakin vajaaksi päiväksi kärkipaikalle jalkapallon Englannin Valioliigassa, kun se kaatoi sinnikkäästi vastaan hangoitelleen Fulhamin 2–1. Voittomaalin City-kotiyleisön riemuksi viimeisteli norjalaistykki Erling Haaland rangaistuspotkulla lisäajan viidennellä minuutilla.

Julian Alvarez vei Cityn johtoon 17. minuutilla, mutta Andreas Pereira tasoitti rangaistuspilkulta 11 minuuttia myöhemmin. Tasoitusta edelsi Joao Cancelon rike rangaistusalueella, ja Cancelo ajettiin kentältä.

Vajaamiehinen City otti pari viime peliä loukkaantumisen takia huilanneen Haalandin vaihdosta peliin 64. minuutilla, ja kymmenen minuuttia myöhemmin Haaland maalasi. Osuma kuitenkin hylättiin paitsiona VAR-videotarkistuksen jälkeen.

City oli jo jäämässä pettymystasapeliin, mutta Kevin De Bruyne kaadettiin rangaistusalueella ja Haaland asteli pilkulle. Tarkka sijoitus nosti Cityn liigakärkeen pisteellä ohi Arsenalin. Arsenal pelaa sunnuntaina Chelsean vieraana.

Haalandilla on tällä liigakaudella koossa jo 18 maalia. Otteluita nuorella sensaatiokärjellä on 12. Kaikkiaan Haaland on tänä syksynä tehnyt jo 23 maalia 16 ottelussa kaikki kilpailut mukaan lukien.

Jännitystä piisasi muissakin alkuillan otteluissa. Leeds nousi 1–3-tappiolta 4–3-kotivoittoon Bournemouthista, kun nuori hollantilaislaituri Crysencio Summerville iski voittomaalin 84. minuutilla. Wolverhampton puolestaan hävisi kotonaan Brightonille 2–3 Pascal Grossin tehtyä vierasosuman 83. minuutilla.

Alkukauden yllättäjä Brighton on sarjassa kuudentena, mutta Wolverhampton jumittaa sarjan pohjalla. Jumbona majaileva Nottingham nousi Wolvesin kanssa tasapisteisiin, kun Brentfordin tanskalaistoppari Mathias "Zanka" Jörgensen sai epäonnekseen pallon omaan maaliin lisäajan kuudennella minuutilla. Loppuluvut Nottinghamissa 2–2.