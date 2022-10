Cristiano Ronaldo julkaisi selityksen kiukuttelulleen – asiantuntija löi vastapalloon: ”Täyttä puppua”

Cristiano Ronaldo kommentoi Tottenham-ottelun kiukutteluaan Instagramissa. Asiantuntijoiden mukaan lausunto oli ”täyttä puppua”.

Cristiano Ronaldon sädekehä on himmentynyt Manchester Unitedissa.

Manchester Unitedissa sivuraiteille joutunut jalkapallotähti Cristiano Ronaldo on kommentoinut tökeröä käytöstään keskiviikon ottelussa Tottenhamia vastaan.

Ronaldo poistui ottelun loppuhetkillä ennenaikaisesti pukukoppiin, kun oli joutunut istumaan koko illan vaihtopenkillä. Valmentaja Erik ten Hagilla olisi ollut mahdollisuus tehdä viimeisillä minuuteilla vielä pelaajavaihtoja, mutta se ei turhautunutta Ronaldoa kiinnostanut.

Portugalilainen esitti oman näkemyksensä tapauksesta Instagramissa myöhään torstaina.

– Kuten olen tehnyt koko urani, yritän elää ja pelata kunnioittavasti muita ihmisiä kohtaan. Se ei ole muuttunut. Minä en ole muuttunut. Olen se sama ihminen ja sama ammattilainen, joka olen ollut viimeiset 20 vuotta. Kunnioitus on aina ollut tärkeässä roolissa päätöksissäni.

– Kun aloitin nuorena, vanhempien ja kokeneempien pelaajien esimerkki oli hyvin tärkeää minulle. Niinpä myöhemmin olen yrittänyt näyttää esimerkkiä nuoremmille, jotka kasvavat edustamissani joukkueissa. Valitettavasti se ei ole aina mahdollista, ja joskus tunteet menevät yli, kun elää hetkessä.

Viestin lopuksi Ronaldo vannoi jatkavansa työntekoa ja joukkuekavereidensa tukemista. Hän painotti, että Unitedin on oltava nimensä mukaisesti yhtenäinen joukkue.

Kauniista sanoista huolimatta Ronaldon julkaisussa oli jotain pielessä, ESPN:n studiossa huomattiin.

– Oliko siellä jossain anteeksipyyntö? asiantuntija Alejandro Moreno ihmetteli.

– Tämä on lopun alkua. Surullisinta koko jutussa on, että kun Ronaldo käveli pukukoppiin, hänen joukkuekaverinsa eivät edes huomanneet, että hän oli lähtenyt. Tämä lausunto on täyttä puppua. Hän puhuu joukkuekavereidensa kunnioittamisesta, mutta niin hän ei kyllä tehnyt, Don Hutchinson latasi.