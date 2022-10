Steven Gerrard sai potkut

Gerrard sanoi medialle, ettei anna periksi jalkapallossa eikä elämässä. Joukkueen johto oli selvästi toista mieltä.

Steven Gerrard on Aston Villan entinen manageri.

Englantilaisen jalkapallojoukkue Aston Villan päävalmentaja Steven Gerrard on saanut lähtöpassit pestistään. Joukkueen tiedotteen mukaan Gerrard jättää tehtävänsä välittömästi.

Vain pari tuntia aiemmin Aston Villa kärsi nöyryyttävän 0–3-häviön Fulhamia vastaan. Aston Villa on Valioliigassa vain niukasti pudotusrajan yläpuolella, ja se on hävinnyt neljä edellistä otteluaan. Tällä kaudella Aston Villa on voittanut vain kaksi liigaottelua.

Tiedotteessa kiitetään Gerrardia hänen tekemästään työstä ja sitoutuneisuudesta sekä toivotetaan hyvää jatkoa. Gerrard ehti valmentaa Aston Villaa vain 11 kuukautta.

Vielä illan ottelun jälkeen Gerrard vannoi pitävänsä kiinni paikastaan.

– Olen taistelija, enkä ikinä, koskaan anna periksi, oli kyse sitten jalkapallosta tai elämästä. Katsotaan, mitä tapahtuu. Jatkan taistelua, paitsi jos minulle toisin sanotaan, hän sanoi tiedotustilaisuudessa.

Vain minuutteja mediaesiintymisen jälkeen Aston Villa tiedotti Gerrardin lähdöstä.

Illan toisessa valioliigaottelussa Leicester vei voiton Leedsistä luvuin 2–0. Voitollaan Leicester työnsi Nottingham Forestin liigataulukon pahnanpohjimmaiseksi.