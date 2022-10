Kommentti: Cristiano Ronaldo käyttäytyi ala-arvoisesti – lähtölaskenta vain kiihtyy

Manchester United otti tärkeän voiton mainiolla esityksellä, mutta se ei näyttänyt Ronaldoa kiinnostavan, kirjoittaa urheilutoimittaja Jan Vilén.

Cristiano Ronaldon (ylh. oik.) rooli on tällä kaudella monesti ollut seurata ottelua vaihtopenkiltä.

Manchester United on heikkojen ensimmäisten otteluiden jälkeen noussut hätistelemään kärkipään sijoituksia jalkapallon Englannin Valioliigassa, mutta silti eniten huomiota vie tähtipelaaja Cristiano Ronaldon käytös.

Keskiviikkona ManU otti tärkeän voiton, kun se kaatoi sarjakolmosen Tottenhamin vahvan esityksen jälkeen lukemin 2–0. Voiton myötä ManU nousi sarjassa viidenneksi.

Kun kautta on pelattu kymmenen ottelua, on Ronaldo saanut toistaiseksi peliaikaa vain 340 minuuttia, eli vajaan neljän kokonaisen ottelun verran.

Keskiviikkonakin hän katsoi koko ottelun vaihtopenkiltä – ei tosin koko ottelua, sillä hän poistui yksin pukukoppiin, kun ottelun varsinainen peliaika oli umpeutumassa ja erotuomarin lisäaika vielä pelaamatta.

Joukkueen jättäminen kesken ottelun on ala-arvoista toimintaa, vaikka pelaaja olisi kuinka turhautunut. Ronaldo saikin sosiaalisessa mediassa runsaasti kritiikkiä toiminnastaan.

ManU:n päävalmentaja Erik ten Hag ei halunnut kommentoida Ronaldon käytöstä vaan puhui mieluummin joukkueensa voitosta.

– Käsittelen tuon asian huomenna (torstaina). Haluan keskittyä joukkueen suoritukseen, ten Hag sanoi.

– Tämä oli paras joukkuesuoritus tällä kaudella. Kehitys on ollut nähtävissä, mutta viime viikkoina on näkynyt, miten haluamme pelata. Parannamme joka ottelussa.

Ronaldon on kerrottu haluavan vaihtaa joukkuetta tammikuussa, kun siirto on mahdollinen. Vähäiset peliminuutit ja nähdyn kaltainen käytös vahvistavat käsitystä, että portugalilaisen aika Manchesterissa on käymässä vähiin.