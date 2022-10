Video: Futistähdellä on yllättävä erikoistaito – pystyisitkö itse tähän?

Manuel Akanjin taidot saivat Twitter-kansan haltioitumaan.

Manchester Cityn puolustajan Manuel Akanjin, 27, lahjakkuus ei rajoitu vain jalkapallokentälle. Tuoreella Sportbible-sivuston videolla 27-vuotias sveitsiläinen esittelee toista erikoistaitoaan: huimaa päässälaskukykyä.

Twitterissä jaetulla videolla Akanjilta tiedustellaan vastauksia laskutoimituksiin, jotka liittyvät tavalla tai toisella miehen uuteen seuraan. Hänet kaupattiin syyskuussa Dortmund Borussiasta Manchester Cityyn noin 17 miljoonalla eurolla.

Akanjilta kysytään muun muassa, mitä on 23 kertaa 42 ja 93 kertaa 60. Hän vastaa toimittajan kysymyksiin hämmästyttävällä nopeudella. Vielä hämmästyttävämpää on, että kaikki vastaukset ovat täysin oikeita.

Video on kerännyt alle 40 minuutissa lähes 900 tykkäystä ja suuren määrän kommentteja, joissa ihmetellään Akanjin uskomatonta laskupäätä.

– Mahtavaa nähdä tämä puoli lahjakkaasta puolustajasta, eräs fani kirjoittaa.

Toinen vitsailee, että Cityn päävalmentaja Pep Guardiola on todennäköisesti ostanut Akanjin huolehtimaan seuran kirjanpidosta.

– Teimme sopimuksen hiton Pythagoraksen kanssa, eräs kirjoittaa viitaten antiikin ajan matikkaneroon.

Akanji debytoi Cityn paidassa syyskuun alussa ja on ehtinyt vierailla kentällä neljässä ottelussa.

Manchester City on aloittanut kauden vahvasti. Joukkueen ykköstähti on ollut norjalaishirmu Erling Haaland, joka on iskenyt 15 maalia yhteensä yhdeksässä valioliigaottelussa.