Erling Haaland on aloittanut Valioliigan ennennäkemättömillä tehoilla. Hänen maali-ilottelunsa hakee vertaistaan lajin suurpelaajien joukossa.

Erling Haaland tutussa puuhassa. Pallo on tällä kertaa FC Kööpenhaminan maalissa, ja mies tuulettaa.

”Tämä kaveri ei ole ihminen.”

FC Kööpenhaminan maalivahti Kamil Grabara puki sanoiksi monien jalkapallofanien ajatukset Erling Haalandista. Grabaran puuskahdus tuli kesken Mestarien liigan ottelun, kun Manchester Cityn tähtihyökkääjä oli iskenyt kaksi maalia ensimmäisen reilun puolen tunnin aikana.

Haalandin, 22, tahti Cityssä on ollut täysin poikkeuksellinen, joten epäuskoinen ihastelu on ymmärrettävää. Fanit ovatkin nimittäneet maaleja ottelusta toiseen laukovaa norjalaista robotiksi.

Vain muutama pelaaja on pystynyt 2000-luvulla heiluttamaan maaliverkkoa samanlaisella intensiteetillä. On siis syytä katsoa hieman tarkemmin, millaisesta pelaajasta Haalandin tapauksessa puhutaan ja miten hän vertautuu muihin supertähtiin.

Erling Braut Haaland syntyi 21. heinäkuuta vuonna 2000 Leedsissä, jossa hänen isänsä Alf-Inge Haaland pelasi Valioliigaa. Äiti Gry Marita Braut oli seitsenottelun Norjan mestari, joten suuri ihme ei ole, että Erlingistä tuli ammattilaisurheilija.

Paljon suurempi hämmästelyn aihe on sen sijaan vauhti, jolla Haaland on noussut jalkapallokenttien yhdeksi kirkkaimmista tähdistä ja tahti, jolla hän maaleja tekee. Toisaalta ei ehkä pitäisi olla yllättynyt, sillä maalintekokone on käynyt lähes ammattilaisuran alusta asti kovilla kierroksilla. Nyt kone on vain siirtynyt kilpailemaan maailman ehdottoman huipun kanssa.

Joulukuussa 2019 Red Bull Salzburg kohtasi Liverpoolin Mestareiden liigassa. Sillä kertaa Haaland ei onnistunut maalinteossa.

Haalandin nousu suureen tietoisuuteen tapahtui kauden 2019–20 Mestarien liigassa, kun hän iski kuudessa ottelussa kahdeksan maalia Red Bull Salzburgille. Vuoden 2019 lopussa oli edessä siirto Saksaan Borussia Dortmundiin ja viime kesänä Englannin Valioliigan Manchester Cityyn.

Maaleja syntyi jo Itävallassa ja Saksassa 116 ottelussa yhteensä 115, eikä vauhti ole hiipunut maailman kovimmassa sarjassa.

Haaland pelaa nyt maailman kenties parhaassa joukkueessa, jota valmentaa yksi parhaista valmentajista Pep Guardiola. Loistava maalintekijä yhdistettynä tähtitason joukkuetovereihin loistavassa valmennuksessa – tulos näkyy maalintekijätilastosta.

Haalandista puhuttaessa huomio kiinnittyy aina maaleihin. Ja nähdyllä tahdilla puheenaihetta ei ole juuri syytä muuttaa. Jokaisen hyökkääjän tehtävä on maalien tekeminen, ja harva onnistuu norjalaisnuorukaisen tahtiin.

Silmiinpistävää on kuitenkin, miten vähän Haaland koskee palloon. Valioliigan tilastojen mukaan Haalandilla on vain 191 kosketusta palloon kahdeksassa ottelussa, eli noin 24 kosketusta ottelua kohti.

Ei siis ihme, että Haalandille kertyy maalisyöttöjä varsin vähän.

Haaland on kuitenkin kärsivällinen ja malttaa odottaa siellä, mistä maalit tehdään, eli rangaistusalueella. City on niin hyvä joukkue, että maalipaikkoja tulee lähes jokaisessa ottelussa. Ja kun paikka tulee, pallo on poikkeuksellisen usein verkossa.

Syitä maalitahdille on loistavien joukkuetovereiden lisäksi useita.

Yksi on koko ja voima. 195-senttinen Haaland kertoi vuonna 2021 hankkineensa 1,5 vuodessa yhteensä kahdeksan kiloa lihasta ja painavansa 94 kiloa. Miestä on lähes mahdoton irrottaa pallosta vartalokontaktilla, ja tälläkin kaudella on nähty, miten Haaland pitää fysiikkansa ansiosta puolustajat loitolla ja laukoo pallon verkkoon.

”Minusta on tullut mies ja nopeampi. Se on yksi tärkeimmistä asioista”, Haaland totesi espanjalaisen AS-lehden haastattelussa.

Haaland on nopea. Viime kaudella hänelle mitattiin parhaimmillaan yli 36 kilometrin tuntinopeus Dortmundin paidassa. Manchester Cityn pallonhallintaan perustuvassa pelityylissä ei joukkue pääse vastahyökkäyksiin kovin usein, mutta pystyjuoksuissa pikajunan lailla etenevä Haaland on lähes pysäyttämätön.

Viimeistely on huolellista ja harkittua. Haaland ei tykitä laukauksiaan täysillä silmät kiinni, vaan useimmiten maali syntyy tarkalla mutta kovalla sijoituksella.

Tämän kauden maaleista 12 on syntynyt vasemmalla jalalla, kolme oikealla, kolme päällä ja yksi rangaistuspotkusta. Viime kaudella 29 maalin jakauma oli hieman tasaisempi, mutta vasen jalka teki eniten tuhoa myös Dortmundissa.

Liike on oikea-aikaista. Haaland malttaa pysyä maalintekoalueella, vaikka palloa ei pitkään aikaan saisikaan. Kun joukkuetoverit ovat murtaneet vastustajan puolustusmuodon, voivat he olla varmoja, että Haaland liikkuu vastustajan näkökentän ulkopuolelta maalipaikkaan.

Vaikka Haaland koskee palloon vähän, on hän laukonut Valioliigan kahdeksassa ottelussa 33 kertaa, joista 20 maalia kohti. Lukemat ovat sarjan suurimmat. Kun maaleja on syntynyt jo 14, tarkoittaa se, että 42 prosenttia laukauksista on päätynyt verkkoon.

Lukema on huima, muttei niin hämmentävä kuin muutama muu tilasto.

Haaland on tehnyt jo kolme hattutemppua Valioliigassa. Edellinen ennätys nopeimmasta kolmesta hattutempusta oli Michael Owenin 48 ottelua. Haalandilta kesti siis kahdeksan ottelua tempun tekemiseen.

Toinen on Valioliigan maaliennätys, joka menee tällä tahdilla murskaksi heti sarjan puolivälin jälkeen. Andy Colen nimissä oleva ennätys on 34 maalia kaudella 1993–1994.

Haaland on tehnyt 1,75 maalia ottelua kohti, joten 21 maalin tekemiseen ja ennätyksen rikkomiseen menisi samalla tahdilla vain 12 ottelua. Koko 38 ottelun kaudelle saman tahdin jatkuminen tarkoittaisi 66 maalia. Mestarien liigassa on lisäksi syntynyt viisi maalia kolmessa ottelussa.

Hetkellisiä tehopiikkejä on toki nähty aikaisemminkin supertähdiltä, mutta Haalandin tilastoista tekee erityisen vakuuttavan se, että hän on kurittanut vastustajia lähes samalla tahdilla jo pitkään.

Vuodesta 2019 alkaen Haaland on pelannut seurajoukkueissa 151 ottelua ja tehnyt niissä 155 maalia. Maalisyöttöjä on 33. Norjan maajoukkueessa hän on pelannut urallaan yhteensä 23 ottelua ja tehnyt 21 maalia.

Syyskuussa Haaland teki taiturimaisen maalin vanhaa seuraansa Borussia Dortmundia vastaan Mestareiden liigassa.

Miten Haalandin tahti vertautuu muihin maalitykkeihin?

Haalandia pari vuotta vanhempi Kylian Mbappé on kaudesta 2019–20 alkaen pelannut Paris Saint-Germainissa yhteensä 141 ottelua ja tehnyt 122 maalia. Maalisyöttöjä on 55. Ranskan pikakiitäjä jää siis Haalandin taakse.

Cristiano Ronaldo on ollut urallaan yksi maailman parhaista maalintekijöistä. Tehokkaimpina kausina 2012–15 Real Madridin paidassa syntyi 156 ottelussa 166 maalia ja 53 maalisyöttöä, eli Haaland on varsin lähellä Ronaldon tahtia.

Viime kausien kovin maalintekijä, ja pelaajatyppinä lähinnä Haalandia on Robert Lewandowski. Puolan maajoukkuehyökkääjä takoi Bayern Münchenin riveissä kausina 2019–22 pelaamissaan 133 ottelussa peräti 153 maalia.

Haalandia ja Lewandowskia yhdistää lisäksi vähäisten maalisyöttöjen määrä. Lewandowskilla niitä kertyi kolmessa kaudessa vain 26.

Lionel Messi on valittu maailman parhaaksi pelaajaksi peräti seitsemän kertaa. Hänen tuloksellinen huippuvuotensa oli 2012, kun hän teki ennätykselliset 91 maalia 69 ottelussa FC Barcelonassa ja Argentiinan maajoukkueessa.

Viime kausi PSG:ssä oli Messiltä vaisu, mutta jos vertailuun ottaa huippuvuodet Barcelonassa, jää Haaland taakse.

Messi teki Barcelonassa tehokkaimmalla kolme vuoden jaksolla 2010–13 yhteensä 186 maalia 165 ottelussa. Haalandin pitäisi siis tehdä seuraavassa 14 ottelussa yhteensä 31 maalia yltääkseen maalinteossa Messin tasolle. Vähän pitää tahtia vielä siis kiristää.

Lisäksi on muistettava, että Messi ei koskaan ole ollut pelkästään maalintekijä, vaan hän rakentaa peliä ja ohittaa vastustajia. Maalisyöttöjä hän antoi vuosina 2010–13 yhteensä 76, eli yli kaksinkertaisen määrän Haalandiin verrattuna.

Messiä Barcelonassa valmentanut Guardiola tiivisti pelaajien eron osuvasti.

”Ero on, että Erling tarvitsee pelikavereitaan, Messi pystyi tekemään kaiken itse”, Guardiola totesi Haalandin Manchester Unitedin verkkoon tekemän hattutempun jälkeen.

Uutta Messiä ei Haalandista – kuten ei kenestäkään muustakaan – tule, mutta kaikkien aikojen paras maalintekijä hänestä saatetaan vielä kruunata. Matka on pitkä, mutta vauhti huima.