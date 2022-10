Erling Haaland teki rankan tyylimokan – se takaa hänelle monimiljonäärin tulot: ”Todella älykästä”

Erling Haalandin venkoillessa kukaan muukaan supertähti ei saa uutta kenkäsopimusta.

Norjalaishyökkääjä Erling Haaland on jalkapallomaailman kohutuin ja puhutuin pelaaja – eikä suotta.

Ennätyksiä murskaava Haaland iskee maaleja viikosta toiseen. Megasuositun hyökkääjätähden jyhkeät kasvot ovat tällä hetkellä minkä tahansa firman markkinointiosaston unelma.

Ja sillä vallalla Haaland nyt leikkii.

22-vuotias norjalainen siirtyi kesällä Borussia Dortmundista mittavan siirtosaagan jälkeen Manchester Cityyn. Kevään mediamyllerryksen aikana jäi pimentoon, että tammikuussa umpeutui Haalandin ja Niken yhteistyösopimus, joka sai alkunsa jo 14-vuotiaana.

Sen jälkeen Haaland on flirttaillut kenkä- ja asustevalinnoillaan niin Niken, Adidaksen, kuin Puman suuntaan.

Telegraphin mukaan Haalandin ilmiömäinen maalitehtailu ja supersuosio on saanut Niken panemaan kaikki muut sponsorineuvottelunsa jäihin.

Brittilehden mukaan Nike ei esimerkiksi tee Englannin maajoukkueen ykköstykin Harry Kanen kanssa uutta sopimusta ennen kuin neuvottelut Haalandin kanssa ovat ohi.

– Haaland on kauppatavara tarjoussodassa. Hän on kenkävalmistajien halutuin pelaaja ja brändit suunnittelevat budjettinsa siten, että saisivat Haalandin. Siitäkin huolimatta, ettei Norja päässyt MM-kisoihin, Telegraphin Sam Wallace kirjoittaa.

Telegraphin mukaan kyse ei ole pelkästään Haalandin valtavista maalimääristä, vaan pelaajan kiehtovasta persoonasta.

– Hänen erottuva tyylinsä nähdään alalla suurena voimana. Samanlaista kiinnostusta ovat herättäneet aiemmin muun muassa Paul Pogba ja David Beckham, Wallace tuumii.

Harjoitusotteluissa Haaland suosi Adidaksen X Speedportal -kenkiä.

Adidaksilla ei syntynyt maalia Community Shield -ottelussa Liverpoolia vastaan.

Haaland on saanut megabrändit varpailleen flirttailemalla jokaisen kolmen suuren suuntaan. Pelaajajulkistuksessaan Haaland rokkasi Puman kenkiä, harjoituskaudella verkko venyi Adidaksen tossuilla ja elokuussa valioliigadebyytissä jalassa olivat Niken popot.

Ja kuin ärsyttääkseen, sosiaalisessa mediassa ja julkisuudessa Haaland on pitänyt samaan aikaan eri merkkien vaatteita ja kenkiä. Muotipiireissä Adidaksen ja Niken yhdisteleminen on punainen vaate.

– Normaalisti ei ole sallittua pitää samalla Adidasta ja Nikeä, joten se oli aikalailla syy, miksi tein niin. Sain siitä vähän vihakommentteja että käytin Niken Jordaneita Adidasten kanssa, mutta minusta se oli hauskaa. Sain kivan hupparin ja parin Jordaneita, joten ne oli mukava yhdistää, Haaland veisteli The Athleticille.

The Athleticin haastatteleman urheilumarkkinoinnin asiantuntijan mukaan Haalandin toiminta on hänelle eduksi.

– Haaland ja hänen tiiminsä on toiminut todella älykkäästi. Luulen, että he yrittävät saada aikaan reaktioita. Itkevätkö Niken fanit hänen peräänsä? Miten Niken fanit reagoivat siihen, että hän käyttää Adidasta? David Cockayne Liverpoolin yliopistosta arvioi.

Haaland on uusin palanen megabrändien valtapelissä. Neymarin 15-vuotinen yhteistyö Niken kanssa päättyi 2020, kun brassitähti hyppäsi Puman talliin. ”Kaappauksen” on arvioitu nostaneen Puman profiilia ja saaneen merkille uuden kohdeyleisön.

Nike ja Adidas kaipaavat molemmat uutta mainoskasvoa Cristiano Ronaldon (Nike) ja Lionel Messin (Adidas) tähtien väistämättä hiipuessa. Molemmilla on brändien kanssa elinikäiset sopimukset.

Nike on jo kiinnittänyt Kylian Mbappen. Messin takana Adidaksen ykkösnimiä ovat Mohamed Salah ja Pogba.

Lähes 20 miljoonan Instagram-seuraajan Haaland on tulevaisuus.

– Yhtä kyvykkäitä ja tavoittavia jalkapalloilijoita ei ole usein saatavilla. Brändit tietävät sen, yksi jalkapallomarkkinoiden asiantuntija kuvaili Athleticille.

Valioliigakauden alkajaisiksi Haaland valitsi työvälineiksi Niken Mercurial Vapor 14-kengät.

Niken kengillä verkko on heilunut. Manchesterin paikallispelissä Haaland osui kolmesti.

Haalandin mahdollisen yhteistyösopimuksen arvo voi olla jopa parikymmentä miljoonaa euroa vuodessa. Markkinoinnin asiantuntijoiden mielestä Haalandin olisi järkevintä ”shoppailla” eri merkkien välillä esimerkiksi neljän vuoden välein. Sitoutumista kymmeneksi vuodeksi yhteen brändiin kuvaillaan taloudellisesti typeräksi.

Kylian Mbappella on kymmenen vuoden ja 160 miljoonan euron arvoinen sopimus Niken kanssa.

Sosiaalisen median takia urheilijat eivät ole pelkkiä mainoskasvoja. Nykyään yhteistyöurheilija on brändille sosiaalisen median vaikuttaja.

– On kriittistä saada parhaista parhaat. Brändeille on todella tärkeää, onko henkilö ”cool”. Markkinointiin voi laittaa vaikka kuinka paljon rahaa, mutta ilman kuluttajia kiinnostavia urheilijoita ja kuluttajiin vaikutusvaltaisia ihmisiä sillä ei ole mitään väliä. Kukaan ei osta tuotetta, urheilumarkkinoinnin asiantuntija Michele Rinchiuso linjaa Athleticille.

Norjalaistykki on keskellä kilpailua, jonka säännöt hän sanelee itse.

– Kaikki tietävät, että Nikellä on pitkä diili Mbappen kanssa. Haaland on seuraava suuri. Hän on markkinoilla saatavilla olevista pelaajista ainoa, jolla on potentiaalia olla seuraava vuosikymmen Ronaldon ja Messin kaltainen supertähti, Rinchiuso sanoo.