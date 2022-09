Sirkus Stamford Bridgellä on vasta alkanut, kirjoittaa Tatu Myllykoski.

Länsi-Lontoosta kantautui keskiviikkona yllättävä uutinen: Chelsea antoi potkut päävalmentajalleen Thomas Tuchelille, kun valioliigakautta on takana vaivaiset kuusi ottelua.

Saksalainen vapautettiin velvoitteestaan sen jälkeen, kun Chelsea oli tiistai-iltana kärsinyt vaivaannuttavan 0–1-tappion Mestarien liigan avauksessaan Dinamo Zagrebia vastaan. Tosin Athleticin mukaan potkuista oli päätetty jo ennen Dinamo-nöyryytystä.

Irtisanomisille voi etsiä perusteluja Chelsean apeasta alkukaudesta. Lontoolaisseura on Valioliigassa kuudentena kärsittyään tappiot Southamptonin ja Leedsin vieraana ja pelattuaan tasan Tottenhamia vastaan. Maaleja on syntynyt Valioliigassa vasta kahdeksan.

Nahkea alkukausi ja hyökkäyspään takalukko eivät kuitenkaan selitä shokkipotkuja. Vielä kaksi viikkoa sitten itseluottamusta pursunnut Tuchel ilmoitti aloittaneensa jatkosopimusneuvottelut Chelsean uuden omistajan Todd Boehlyn kanssa. Runsas vuosi sitten Siniset Mestarien liigan voittoon luotsanneen saksalaisen nyt revitty sopimus olisi kattanut vielä ensi kauden.

Mutta mitä tarkemmin Tuchelin ja Chelsean tilannetta tarkastelee, sitä hämärämmän sävyn yllätyspotkut saavat.

Chelsea törsäsi tämän kesän siirtoikkunassa tajuttomat 300 miljoonaa euroa, selvästi eniten maailmassa.

Mystisintä koko vyyhdissä on se, että sarjatulella julkaistut tähtihankinnat olivat leimallisesti Tuchelin omia hankintoja. Chelsean uusi omistajaporras ei kokenut tarpeelliseksi nimetä urheilujohtajaa ennen kesän kulutusjuhlia, ja saksalaiselle annettiin poikkeuksellisen iso rooli hankinnoista.

Hän sai määrittää lontoolaisten suunnan ja sen, minkä tyyppisiin pelaajiin miljoonat syydetään.

Football Londonin mukaan Tuchelin mielihalut vaikuttivat suoraan ainakin Kalidou Koulibalyn, Marc Cucurellan ja Raheem Sterlingin kaappaamisiin. Tuchelin aikakausi urheilujohtaja–valmentajana huipentui viime torstaina hänen Dortmundin-aikojen pelaajansa, 33-vuotiaan Pierre-Emerick Aubameyangin kiinnittämiseen.

Pierre-Emerick Aubameyang (vas.) debytoi tiistaina Dinamo Zagrebia vastaan. Tunnin pelannut gabonilainen ei laukonut kertaakaan.

– On kunnia pelata taas Tuchelin alaisuudessa. Meillä oli mukavia aikoja Dortmundissa ja nyt pääsemme jälleen tavoittelemaan isoja asioita, Aubameyang herkutteli sopimuksensa julkaisun yhteydessä alle viikko sitten.

Lopulta Tuchelin ja Aubameyangin riemukkaan jälleennäkemisen komeimmaksi kruunuksi jäi piskuisen Dinamon nollilla pitäminen rapiat 12 minuuttia.

Telegraphin toimittajan Matt Law’n mukaan Chelsean uudeksi päävalmentajaksi on neljä kärkiehdokasta: Brightonissa kovaa jälkeä tehnyt Graham Potter, Benfican päävalmentaja Roger Schmidt sekä työttömät suuruudet Mauricio Pochettino ja Zinedine Zidane.

Kuka tahansa heistä on kykeneväinen täyttämään Tuchelin kalossit, mutta suurempi kysymys on, kuka tehtävään uskaltaa tarttua. Sen verran sakeaa operointi Fulham Roadilla on taas ollut.

Suomesta käsin on mahdotonta arvioida, mihin Tuchel Chelseassa lopulta kaatui. Telegraphin sisäpiirilähteiden mukaan Tuchelin välit pelaajiin viilentyivät alkukaudella. Sekin tiedetään, ettei saksalaisvelho ollut mielissään Boehlyn hänelle antamasta vastuusta pelaajahankintoihin liittyen.

Todd Boehlyn johtama konsortio aloitti Chelsean omistajana toukokuussa.

Jenkkimiljardööri Boehly on tuulettanut tarmokkaasti taloa entisen omistajan Roman Abramovitshin uskotuista. Ulko-ovesta ovat kalppineet Tuchelin lisäksi entinen varapuheenjohtaja Bruce Buck, ulkomaan scouttitoiminnoista vastannut Scott McLachlan, urheilujohtaja Marina Granovskaja sekä neuvonantajana toiminut seuralegenda Petr Cech.

Tuchelin kohdalla kulissin virkaa toimitti sopivan synkkä alkukausi.

Menestyksekkäällä sijoitusyhtiöllään rikastunut Boehly on lyhyen omistajankautensa alusta asti julistanut julkisuuteen, että hän aikoo katkaista oligarkki Abramovitshin vuosia jatkuneen sekoilun kierteen Chelseassa. Hän haluaa tehdä seurasta pitkäjänteiseen prosessiin tukeutuvan modernin menestyskoneen.

Mennyt kesä, jona Boehly esikuntineen tuhlasi 300 miljoonaa ja hädin tuskin vahvisti joukkuetta, sekä torstain shokkiuutinen osoittavat nämä puheet tyhjiksi. Sirkus Stamford Bridgellä on vasta alkanut.