Katastrofi peruttu? Manchester United murjoi Arsenalin – ökyhankinta osui heti

Manchester Unitedin nousukunto jatkuu Valioliigassa.

Häviäminen oli pitkään uusi voittaminen Manchesterissa Sir Alex Fergusonin pitkän menestyskauden päättymisen jälkeen. Valmentaja toisensa jälkeen on kokeillut onneaan, pääasiallisesti odotuksiin nähden alakuloisin tuloksin.

Ajaxista värvätyn Erik Ten Hagin aikakausi alkoi samaten noloilla tappioilla. Paineet alkoivat kasautua aivan välittömästi kauden alettua. Suunta on sittemmin muuttunut. Sunnuntain 3–1-voitto kauden pelkillä voitoilla aloittaneesta Arsenalista oli tuorein osoitus nousukunnosta.

United otti jo neljännen peräkkäisen voittonsa Valioliigassa kahden kauden avanneen tappion jälkeen. Matkalla aiemmin kaatui Liverpool, nyt oli verivihollisista Arsenalin vuoro taipua.

Isäntäjoukkueen suurin sankari oli kaksi maalia ampunut hyökkääjä Marcus Rashford. Englannin maajoukkuemies myös alusti uuden ökyhankinnan Antonyn ampuman 1–0-osuman.

95 miljoonaa euroa aivan siirtoikkunan kalkkiviivoilla maksanut Antony osui siis heti debyytissään. Hän saapui seuraan Ten Hagin vanavedessä Ajaxista.

Antony reagoi maaliinsa tunteikkaasti ja suuteli välittömästi paitansa rinnuksissa ollutta uuden seuransa logoa.

Arsenal hallitsi jaksoja pelistä ja haki jo kuudetta voittoaan peräjälkeen liigassa, mutta joutui pettymään pragmaattisemman Unitedin vieraana. Joukkue jatkaa silti Valioliigan kärjessä 15 pisteellä kiitos tasapeliin jääneen Manchester Cityn.

Valioliigan kärkipäässä on myös yllätysjoukkue, kun Brighton otti sunnuntaina jo neljännen voittonsa kuuteen otteluun. Joukkue kaatoi kotonaan sarjajumbo Leicesterin tilannerikkaan kamppailun jälkeen maalein 5–2.

Brighton on 13 pisteellään sarjataulukon neljäntenä, pisteen perässä Manchester Cityä ja Tottenhamia.

Vain yhden pisteen kerännyt Leicester sai nigerialaishyökkääjä Kelechi Iheanachon ensimmäisen minuutin maalilla salama-alun, josta isännät toipuivat nopeasti siirtymällä vartissa johtoon.

Avauspuoliajan Brighton-painostus päättyi kuitenkin siihen, että tauolle mentiin Youri Tielemansin koko kentän läpisyötön viimeistelleen Patson Dakan maalin myötä 2–2-tilanteessa.

Toinen puoliaika käynnistyi Brightonin Alexis Mac Allisterin upealla laukauksella, mutta VAR näki tilanteessa paitsion. Brighton loi huippupaikkoja liukuhihnalta, eikä Leicesterin tuuri kestänyt 3–2-, 4–2- tai 5–2-osumia.

Kauden 2015–16 yllätysmestari Leicester on menettänyt paljon puolustavia pelaajiaan, ja tolppien väliin laitettu pitkäaikainen kakkosmaalivahti Danny Ward on ollut helisemässä. Viiden ottelun tappioputkessa joukkue on tehnyt kuusi maalia, mutta omiin on livahtanut 14.