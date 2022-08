Hattutempun paiskannut Erling Haaland vavahdutti pöyhkeällä kommentilla – eleet kuin Cristiano Ronaldolla

Norjalaistähti tarvitsi kolmeen maaliin vain 19 minuuttia.

Manchester City nousi lauantain valioliigakierroksella 0–2-tappioasemasta 4–2-voittoon Crystal Palacesta. Bernardo Silva avasi hanat 53. minuutilla, mutta sitten alkoi Erling Haaland -show.

Norjalainen takoi kolme maalia 19 minuutissa ja se riitti.

Pelin jälkeen kauden neljässä ottelussa jo kuusi maalia tehnyt norjalainen ei ollut moksiskaan. Norjalaisen itsevarmuus on portugalilaistähti Cristiano Ronaldon luokkaa.

– Tällaisten otteluiden vuoksi minä olen täällä. Kääntääkseni kamppailun silloin, kun meillä on vaikeaa, Haaland tuumasi Cityn verkkosivuilla.

Toki iloa ja valoakin löytyi.

– Kyllä. Olen iloinen. On uskomaton tunne tehdä hattutemppu, hän sanoi.

Luonnollisesti liki puolet joukkueensa tämän kauden 13 maalista viimeistellyt Haaland jakoi kiitosta myös joukkueelle.

– Tässä on kyse joukkueen mentaliteetista. Luotamme toisiimme ja tiedämme, että maalipaikkoja tulee. Kyse on siitä, että jatkamme yrittämistä. Teimme neljä maalia ja se on todella hieno juttu, Haaland iloitsi.

City on Valioliigan sarjataulukossa kakkosena kymmenellä pisteellä kaksi pistettä puhtaan pelin Arsenalia perässä. Kymmenen pistettä on kerännyt myös neljässä ottelussa vain yhden maalin päästänyt Brighton.