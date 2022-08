Futislegendalta kysyttiin Cristiano Ronaldosta – käänsi keskustelun yllättäen Sanna Mariniin Viaplaylla

Suomen pääministerin edesottamukset puhuttavat viljalti ympäri maailman.

Supertähti Cristiano Ronaldon, 37, tilanne on tulikuuma puheenaihe jalkapalloilevassa maailmassa.

Ronaldon on huhuttu haluavan kiihkeästi siirtoa pois nykyisestä seurastaan Manchester Unitedista. Maanantaina tilanne sai taas uuden käänteen, kun Ronaldo joutui istumaan vaihtopenkillä liki koko pelin ajan ManUn kotiottelussa Liverpoolia vastaan.

Alkukauden syvällä ahdingon alhossa rypenyt ManU voitti ottelun 2–1. Kyseessä oli ManUn ensimmäinen voitto Valioliigassa tällä kaudella, mutta Ronaldon pelillinen panos jäi pikkuruiseksi.

Viaplay Suomen haastattelussa Manchester Unitedin entiseltä huippumaalivahdilta Peter Schmeichelilta, 58, kysyttiin, että mitä mieltä hän on Ronaldosta. Tanskalaistähti vastasi ensin Ronaldosta ympäripyöreästi ja käänsi yllättäen puheen Suomen 36-vuotiaaseen pääministeriin Sanna Mariniin (sd).

– Mitäs Ronaldosta, rakastan Ronaldoa.

– Rakastan pääministeriänne myös. Minusta hän on mahtava! Tämä (uutinen juhlimisesta) on nyt mennyt ympäri maailmaa. Joku on seurannut Tanskassa kritiikkiä todeten, että mitä!? Hän piti hieman hauskaa, mitä väärää siinä on, Schmeichel sanoi Viaplayn Twitterissäkin julkaisemalla videolla.

Marin-kommenttinsa jälkeen Schmeichel pureutui hieman syvällisemmin myös Ronaldon ympärillä vellovaan keskusteluun.

Julkisuuteen levisi viime viikolla videoita pääministeri Marinista juhlimassa. Mediatietojen mukaan hän oli juhlimassa paitsi lauantaina 6. elokuuta niin myös perjantaina 5. elokuuta.

– Mielestäni toimintakykyni oli aivan hyvä. En olettanut eikä minulla ollut tiedossa minkäänlaisia kokouksia ei perjantai-iltana, ei lauantaipäivänä, eikä sunnuntaipäivänä, Marin kommentoi perjantaina.

Peter Schmeichel on lajilegenda ja yksi maailman tunnetuimmista jalkapallomaalivahdeista kautta aikojen.

Hän antoi haastattelun suomalaisen maalivahtilegendan Jussi Jääskeläisen rinnalla.

Schmeichelin kommentit huvittivat Jääskeläistä, 47, mutta suomalainen ei ottanut kantaa pääministerin juhlimiseen.