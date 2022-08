Liverpoolin taaperrus jatkuu, nyt tuli tukkaan sarjajumbolta! Ronaldon penkittänyt ManU sai vihdoin happea

Manchester United otti kauden avausvoittonsa. Liverpool ei puolestaan ole voittanut tällä kaudella vielä peliäkään Valioliigassa.

Kautensa jalkapallon Englannin Valioliigassa synkästi kahdella tappiolla maalierolla 1–6 aloittanut Manchester United nousi maanantai-iltana komeasti alhosta kukistamalla Old Traffordilla Liverpoolin 2–1.

Sarjajumbona otteluun lähtenyt ManU oli voittanut Liverpoolin edellisen kerran Valioliigassa maaliskuussa 2018. Edellisistä 12 kiihkeästä derbystä ManU oli voittanut yhden.

ManUn maaleista vastasivat maanantai-iltana Jadon Sancho ja Marcus Rashford. Sancho harhautti avausjaksolla 16. minuutilla Liverpoolin puolustuksen vipuun ja tykitti pallon maalin alakulmaan.

53. minuutilla iski Rashford, joka karkasi Anthony Martialin syötöstä Liverpool-puolustajilta karkuun läpiajoon. Rashfordin läpiajomaali hyväksyttiin videotarkistuksen jälkeen. Englantilainen vältti paitsion hiuksenhienosti.

– Rashford tekee taas niitä asioita, joissa hän on parhaimmillaan eli juoksee linjan taakse. Ero aiempaan on uskomaton. Mieletöntä, miten työmäärä on kasvanut. Moni ehti unohtaa, miten tehokkaita Rashford ja Martial ovat, urallaan sekä Liverpoolia että ManUa edustanut hyökkääjälegenda Michael Owen kehui Twitterissä.

Alisson oli voimaton, kun Marcus Rashford sijoitti pallon maaliin.

Oikutteleva portugalilaistähti Cristiano Ronaldo istui miltei koko pelin ManUn vaihtopenkillä. Tilastopalvelu Optan mukaan viime kauden alusta lähtien ManU on voittanut vain kaksi peliä, kun Ronaldo on aloittanut penkiltä. Ronaldon avatessa ManU on voittanut peleistään puolet (14/28).

Tästä huolimatta ManUn uusi luotsi Erik ten Hag jätti tähtihyökkääjän penkille, mikä oli selvästi oikea päätös. Hollantilaisluotsi päästi siirtohuhuissa vellovan portugalilaisen irti vasta 86. minuutilla.

Upean ottelun pelanneen ManUn maalivahdin David de Gean nollapelin pilasi kymmenen minuuttia ennen loppua Mohamed Salah.

Cristiano Ronaldo (keskellä) seurasi Liverpool-kamppailua vaihtopenkillä.

Voitto varmasti maistui ahdinkoon joutuneille ManUn faneille. Levottomuuksien pelättiin jopa aiheuttavan ottelun perumisen, kun tieto ManUn kannattajien laajasta protestista levisi mediaan.

ManUn fanit vaativat ennen ottelua Glazerin perhettä eli seuran omistajia luopumaan ManUsta.

Ennen ottelua ManU esitteli kannattajille seuran uusimman hankinnan. Real Madridista hankittu brasilialainen keskikenttäpelaaja Casemiro ei vielä pelannut punapaidassa.

ManUn kannattajat marssivat seuran omistajia vastaan.

Voitolla ManU nousi sarjataulukossa Liverpoolin ohi. Mestarisuosikiksi tai vähintäänkin Manchester Cityn haastajaksi povattu Liverpool ei ole voittanut tällä kaudella vielä peliäkään.

Ennen ManU-tappiota se pelasi tasan Crystal Palacen ja Fulhamin kanssa.

Kaksi pistettä kerännyt Jürgen Kloppin miehistö on sarjassa 16:s. Pisteen enemmän kerännyt ManU on 14:s.

Kärjessä omilla luvuillaan porskuttaa Arsenal, joka on kerännyt kolmesta ottelusta täydet yhdeksän pistettä.

Jürgen Klopp ei saanut lietsottua Liverpoolia nappaamaan kauden avausvoittoa.