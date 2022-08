Härski temppu taltioitui videolle – Pasi Rautiainen kiehahti studiossa: ”Ala-arvoista”

Cristian Romero venytti jalkapallosääntöjen harmaata aluetta.

Tottenhamin Harry Kanen 2–2-tasoitusmaali Valioliigan sunnuntai-illan huippukamppailussa sai monet vihamielisiksi. Kulmapotkumaalia edeltävässä tilanteessa Tottenhamin Cristian Romero repi Chelsean Marc Cucurellan hiuksista hetkeksi pelikyvyttömäksi.

Ottelun tuomaristo ei tuominnut argentiinalaistopparille törkytempusta rikettä tai ulosajoa – ei edes VAR-tarkastuksen jälkeen. Twitterissä julkaistulla videolla näkyy, miten Romero ottaa tiukan tukistusotteen Cucurellan valtavasta hiuspehkosta ja repii vastustajan maahan.

Myös pitkistä kiharoistaan tunnettu Viaplayn tv-asiantuntija Pasi Rautiainen otti tilanteeseen kantaa tunteella.

– En puhu vain pikkujätkien ja pitkien fledojen puolesta, mutta jos tämä menee siihen, että kaikilla pitää olla kentällä kalju, niin ei sekään ihan oikein ole, Rautiainen sanoi ja jatkoi:

– Minusta tuo on Romerolta törkeää. Ethän sä voi repiä toista hiuksista, se on ala-arvoista ja sikamaista, Rautiainen tylytti.

Erityisesti asiantuntijoita Suomessa ja maailmalla ihmetytti, että ottelun erotuomari Anthony Taylorilla oli suora näkölinja tilanteeseen. VAR-ryhmä ei pyytänyt Tayloria käymään katsomassa tilannetta monitorilta mahdollisen punaisen kortin antamiseksi.

– Meillä on VAR, jotta saamme tuomiot oikein. Mistä lähtien on ollut ookoo repiä hiuksista? Jos hän ei nähnyt sitä, hyväksyn sen. Mutta meillä on VAR, niin miten tuosta ei voi tulla vapaapotkua ja punaista korttia? Chelsean valmentaja Thomas Tuchel kummasteli Sky Sportsilla.

– Onko tuossa se tulkinta, että käteen olisi pitänyt jäädä kilo Cucurellan hiuksia? Nyt jäi vain pari haiventa, Rautiainen ihmetteli.

Ottelun jälkeen Tuchel ja Tottenhamin luotsi Antonio Conte ajautuivat sanaharkkaan. Molemmat saivat päätösvihellyksen jälkeen punaisen kortin.