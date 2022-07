Manchester Unitedin uusi valmentaja asetti äärimmäisen tiukat rajat – nämä asiat pelaajilta on kielletty

Erik ten Hag on asettanut pelaajilleen tiukat rajat.

Manchester Unitedin uusi manageri Erik ten Hag, 52, otti tehtäväkseen palauttaa perinteikkään seuran takaisin kirkkaimpaan loistoonsa.

Hollantilainen noudattaa tiukkaa kuria niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin. Hän asetti kovia rajoja pelaajille. Erityisesti kaksi sääntöä ihmetyttävät jalkapallokannattajia.

Ensimmäisen kautensa ManUn peräsimessä aloittava ten Hag kieltää pelaajiaan juomasta alkoholia otteluviikkoina. Pelaajien on oltava täysin alkoholittomalla linjalla, kun pelirytmi on käynnissä, kertoo brittisivusto Telegraph.

Manchesterilaisseura pelaa Valioliigan lisäksi Euroopan liigassa ja kotimaisissa cupeissa. Tämä tarkoittaa sitä, että pelaajilla on pitkän kauden aikana vain muutama viikko, joiden aikana he saavat nauttia viinilasillisen ruokansa kanssa.

Lisäksi uusi päävalmentaja vaatii pelaajiaan tarkkailemaan säännöllisesti painoindeksiään varmistaakseen heidän olevan parhaassa mahdollisessa kunnossa.

Myös puhelinten käyttöä on rajoitettu. Kun joukkue aterioi, se aterioi yhdessä ja ilman puhelimia.

Bruno Fernandes, yksi seuran tähtipelaajista, ylistää uuden käskyttäjänsä metodeja.

– Kuri on asia, joka meiltä on uupunut jo tovin. Se on tärkeä palanen. Mielestäni on erittäin hyvä, että hän tuo sitä joukkueeseen, Fernandes kommentoi Telegraphille.

Manchester United aloittaa valioliigakautensa sunnuntaina 7.8. Brightonia vastaan.

Seuran ympärillä pyörii sankka huhupilvi, sillä seuran supertähti Cristiano Ronaldo on ilmaissut halunsa siirtyä muualle joukkueesta.