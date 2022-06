Manchester Unitedin arvo romahti 1,5 miljardia – näin syväsukellusta selitetään

Manchester Unitedin osake on kaikkien aikojen pohjalukemissaan.

Valioliigan takavuosien suurseura Manchester United yrittää paluuta terävimmälle huipulle uuden valmentajan Erik Ten Hagin johdolla. Seuran viimeisin mestaruus on jo liki vuosikymmenen takaa.

Suunnitelmat kesän jättitörsäyksestä ovat kuitenkin ottaneet hieman takapakkia, kertoo brittilehti Mirror. Tämä johtuu siitä, että Unitedin osake noteerattiin sen alimmalla tasolla koskaan listautumisen jälkeen.

Hinta maanantaina pörssin sulkeutuessa oli 10,62 euroa, matalin noteeraus koskaan. Osakkeen arvo on pudonnut viime lokakuusta peräti 47 prosenttia, ja seuran arvosta on samalla kadonnut noin 1,5 miljardia euroa.

Jääminen Mestarien liigan ulkopuolelle vaikeuttaa muutenkin entisen Ajaxin valmentajan Ten Hagin siirtosuunnitelmia, koska seura jää vaille kymmenien miljoonien edestä erilaisia palkintokorvauksia suurturnauksesta.

Mirrorin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan verraten heikko menestys kentällä on vain yksi tekijä osakkeen hinnan putoamisessa. Myös epävarmuus markkinoilla yleisesti heijastuu Unitedin arvoon. Kesällä edessä oleva iso joukkueen remontti ei auta sekään.

Suuri arvonlasku merkitsee myös sitä, että Unitedin osake on 21 prosenttia matalammalla juuri nyt kuin silloin, kun Glazerin perhe osti seuran 2005.

Kannattajien tyytymättömyys amerikkalaisomistajia kohtaan on ollut tasaista ja kiihtynyt menestyksen huvettua. Glazerit ovat ottaneet paljon voittoja ulos seurasta, mutta velkaa ostohinnasta on yhä Unitedin rasitteena. Lisäksi seura on jäämässä olosuhteissa suurimmista kilpailijoistaan jälkeen.

– Seura tarvitsee uuden stadionin, ei nykyisen stadionin remontointia, jos ollaan rehellisiä, seuralegenda Gary Neville naulasi taannoin podcastissa.

– Rahat stadioniin saa muun muassa myymällä sen nimioikeudet. Upouusi stadion asettaisi Unitedin taas huipulle olosuhteissa. Lisäksi seura tarvitsee uuden harjoituskeskuksen. Nykyolot ovat Tottenhamia ja muita jäljessä. Omistajien on sijoitettava 100–150 miljoonaa vuodessa kunnolliseen urheilutoimintaan.