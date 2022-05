Futistähti järkyttyi äitinsä saamasta törkeästä kohtelusta – julkaisi raivokkaan tekstin

Brentfordin kaksikon perheet joutuivat kuuntelemaan rasistista solvausta ottelun aikana.

Evertonin ja Brentfordin välisen Valioliigan ottelun katsomokäyttäytyminen kuohuttaa itse ottelun tapahtumia enemmän.

Brentfordin vasen puolustaja Rico Henry kertoi ottelun jälkeen Twitterissä, että hänen äitiään solvattiin katsomossa rasistisesti. Tapaus sai luonnollisesti englantilaispakin raivon valtaan.

– En yleensä koskaan puhu julkisesti asioista, jotka eivät tuota fyysistä vahinkoa minulle tai perheelleni. Mutta äitini näkeminen järkyttyneenä muutaman Evertonin fanin harjoittaman rasistisen solvaamisen takia sai minut toimimaan! Henry twiittasi.

– Teen mitä tahansa heidän puolestaan ja mitä ikinä tarvitseekaan sen eteen, että tämä pieni vähemmistö saa rangaistuksensa! Tämä ei ole hyväksyttävää, ja asia on tutkittava välittömästi, 24-vuotias englantilaispuolustaja jatkoi toisessa twiitissä.

Nopeasti Henryn ulostulon jälkeen selvisi, että myös hänen joukkuetoverinsa Ivan Toneyn, 26, perhe oli joutunut vastaavan solvauksen kohteeksi. Lontoolaisseuran tähtihyökkääjä jatkoi joukkuekaverinsa aloittamaa keskustelua omassa twiitissään.

– Ja miehelle, joka solvasi rasistisesti minun perhettäni: teen kaiken voitavani, jotta saan sinulle rangaistuksen, jonka ansaitset, Toney kirjoitti.

Everton reagoi Toneyn twiittiin. Seura ilmoitti Twitter-tilillään, ettei hyväksy kuvatun kaltaista käytöstä ja aikoo avustaa Merseysiden poliisia tekijöiden löytämisessä.

Brentford haki Evertonin kotikentällä Liverpoolissa pelatusta ottelusta 3–2-voiton.

Tappio oli kotijoukkueelle kriittinen, sillä se on vaarassa pudota sarjasta. Tällä hetkellä ensimmäisen putoajan paikalla oleva Burnley on kaksi pistettä Evertonin perässä, kun kummallakin joukkueella on pelaamatta kaksi ottelua.

Voitto nosti nousijajoukkue Brentfordin 46 pisteeseen ja 11. sijalle.