Prinssi William sai harvinaisen tylyn vastaanoton – fanien armoton reaktio järkyttää Britanniassa

Kansanedustajat pitivät Liverpoolin kannattajien käytöstä häpeällisenä.

Liverpool juhli Englannin cupin voittoa lauantai-iltana. Hetki ennen finaalin alkua seuran kannattajat ehtivät kuitenkin aiheuttaa pahennusta.

Liverpoolin kannattajat buuasivat Prinssi Williamille, kun tämä kätteli perinteiden mukaan molempien joukkueiden pelaajat ennen finaalin alkua. Kruununprinssi on Englannin jalkapalloliitto FA:n puheenjohtaja.

Wembleyllä kuultiin lisää buuauksia hetkeä myöhemmin, kun Reds-kannattajat vihelsivät Ison-Britannian kansallislauluna tunnetun God Save the Queenin päälle.

Punainen kannattajapääty buuasi myös Abide With Me -laulun aikana. Kristillistä hymniä on laulettu FA Cupin finaalin alla aina vuodesta 1927 lähtien.

Rangaistuspotkukilpailun jälkeen juhlimaan päässeiden Liverpool-kannattajien käytös aiheutti runsaasti parranpärinää Britanniassa.

Parlamentin alahuoneen puhemies Sir Lindsay Hoyle ”tuomitsi täysin” Liverpool-kannattajien prinssille suunnatut buuaukset.

– FA Cupin finaalin pitäisi olla maatamme yhdistävä tapahtuma. Pieni vähemmistö häpeällisesti käyttäytyviä kannattajia ei saisi pilata sitä. Etenkään kaikista vuosista juuri tänä vuonna (kuningattaren 70-vuotisjuhlavuosi), tämä on kamalaa, Hoyle tylytti Daily Mailille.

Konservatiivipuolueen kansanedustaja, entinen kulttuuriministeri Karen Bradley luonnehti Prinssi Williamille buuaamista häpeälliseksi ja kehotti Englannin jalkapalloliittoa ryhtymään kaikkiin mahdollisiin toimiin syyllisten löytämiseksi.

– Meillä on mahtavin monarkia. Ne kannattajat, jotka buuasivat eivät edusta kannattamiaan seuroja eivätkä maatamme, liberaalidemokraattien puheenjohtaja Sir Ed Davey puhisi.

Liverpool ei ole ottanut kantaa kannattajiensa käytökseen.

Liverpoolin kannattajat pääsivät tuulettamaan FA Cupin voittoa 16 vuoden tauon jälkeen.

Paikallislehti Liverpool Echoen jalkapallotoimittaja Connor O’Neill selvensi myöhemmin Liverpoolin kannattajien viheltäneen kansallislaulun aikana jo 1980-luvulta asti.

Protestin taustalla oli työväenluokkaisen satamakaupungin kurjistuminen konservatiivipääministeri Margaret Thatcherin valtakaudella (1979–1990). Hallituksen vastainen antipatia sai lisää kierroksia vuoden 1989 Hillsborough’n stadionkatastrofin jälkeen.

96 Liverpoolin kannattajaa litistyi hengiltä Sheffieldissä pelatussa FA Cupin välieräottelussa.

Viranomaistahot syyttivät pitkään juovuksissa olleita Liverpoolin kannattajia, joiden väitettiin tunkeutuneen katsomoon. Vasta 25 vuotta myöhemmin, vuonna 2016 oikeuslaitos totesi tapaturman johtuneen Etelä-Yorkshiren poliisilaitoksen törkeästä huolimattomuudesta.

Maailman vanhimpana cup-kilpailuna tunnetun FA Cupin 150-vuotisen historian tuorein finaali päättyi varsinaisen peliajan sekä jatkoajan jälkeen 0–0-lukemiin.

Ratkaisevan rangaistuspotkun upotti Liverpoolin kreikkalaislaitapakki Kostas Tsimikas 7. parissa.

Pokaali oli Liverpoolille kauden toinen. Helmikuussa seura juhli liigacupin voittoa. Silloinkin se kaatoi Wembleyllä pelatussa finaalissa Chelsean rangaistuspotkuilla.

Liverpoolilla on vielä mahdollisuudet neljän pokaalin kauteen. Valioliigan mestaruus on kuitenkin menossa suurella todennäköisyydellä kolme pistettä The Redsin edellä olevalle Manchester Citylle.

Liverpool kohtaa Real Madridin Mestarien liigan loppuottelussa, joka pelataan Pariisissa 28.5.