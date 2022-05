Lehti: Ikoninen suurseura jahtaa Teemu Pukkia

Fenerbahce on Teemu Pukin kintereillä, Turkissa huhutaan.

Maalitykki Teemu Pukin ensi kauden osoite on kirvoittanut spekulaatioita pitkin kevättä. Norwich on aktivoinut Pukin option ensi kaudesta, mutta hänen jatkonsa brittiseurassa on kaikkea muuta kuin varmaa.

Norwich putoaa ensi kaudeksi Valioliigasta takaisin Mestaruussarjaan. 10 maalia Valioliigassa paukutelleella hyökkääjällä voisi kuitenkin olla käyttöä muissakin sarjoissa.

Turkkilaislehti Takvim uutisoi torstaina, että maan suurseura Fenerbahce olisi Pukin, 32, kintereillä. Takvimin mukaan Fenerbahcesta on jo oltu yhteydessä Norwichiin.

– Yksi tärkeä syy, miksi Fenerbahcen johto jahtaa Pukkia, on pohjoismaalaisten hyökkääjien hyvä menestys Superliigassa. Alexander Sörloth oli viime kauden maalikuningas. Tällä kaudella Tanskan Andreas Cornelius (toim. huom. 15 maalia) ja Suomen Joel Pohjanpalo (15) taistelevat samasta tittelistä, Takvim kirjoittaa.

19 Turkin mestaruutta voittanut istanbulilaisseura on Super Liigassa toisena. Fenerin paras maalintekijä on 14 kertaa osunut Serdar Dursun.

Norwichin päävalmentaja Dean Smith kommentoi perjantaina ykköshevosensa Fenerbahce-huhua.

– Oletan Teemu Pukin pelaavan Norwich Cityssä, kun ensi kausi potkaistaan käyntiin, Smith linjasi Norfolk Liven mukaan.

Pukki on ollut maalintekijänä tai syöttäjänä 59 prosentissa Norwichin sarjamaaleista tällä kaudella. Joshua Sargent on Kanarialintujen toiseksi paras maalintekijä neljällä osumallaan.

Pukkia on huhuttu kevään mittaan myös Espanjan liigan Celta Vigoon.

Norwich kohtaa sunnuntaina West Hamin.