Kohuoligarkki Roman Abramovitsh perui miljardien arvoisen lupauksensa – sisäpiiriläinen povaa isoja ongelmia

The Timesin mukaan jättiseura Chelseaa myyvä Roman Abramovitsh on vaatimassa jättimäistä lainaa maksettavaksi.

Roman Abramovitsh on sittenkin karhuamassa jättilainoja Chelsealta.

Valioliigaseura Chelsean myyntiprosessi on saamassa uuden käänteen. Se on vaarassa viedä seuran myynnin raiteiltaan, brittilehti The Times kertoo.

Timesin mukaan Chelsean vuonna 2003 ostanut venäläisomistaja Roman Abramovitsh olisi sittenkin vaatimassa 1,6 miljardin punnan (1,9 miljardin euron) lainaa maksettavaksi takaisin.

Maaliskuun alussa, viikko Ukrainan sodan alkamisen jälkeen Abramovitsh ilmoitti laittavansa Chelsean myyntiin ja lupasi samalla, ettei peri seuralle vuosien saatossa lainaamiaan rahoja.

Viikkoa myöhemmin Britannian hallitus asetti venäläisoligarkin pakotelistalleen ja jäädytti tämän varat. Samalla hallitus antoi Chelsealle toukokuun loppuun asti ulottuvan poikkeuslisenssin, jonka turvin lontoolaisseura voi toimia seuran myyntiin saakka.

The Timesin mukaan jättimäistä velkaa olisi perimässä Abramovitshiin linkittyvä Camberley International Investments. Velkoja perivä yhtiö on rekisteröity Jerseyn saarelle, joka kuuluu Britanniaan.

Yhdysvaltalaisen Todd Boehlyn ryhmään kuuluva sisäpiiriläinen arveli The Timesille, että vaatimus lainan takaisinmaksuun saattaa tuottaa isoja ongelmia seurakauppaa valvovan brittihallituksen kanssa. Boehlyn johtama ryhmittymä on kärkikandidaatti Chelsean uudeksi omistajaksi.

Chelsean myynnistä saatavat rahat on määrä investoida hyväntekeväisyyteen, muun muassa Ukrainan sodan uhrien hyväksi. Vajaan kahden miljardin euron lainaa ei ole mahdollista sijoittaa hyviin tarkoituksiin.

– Hyödynsimme finanssimaailman parhaiden osaajien asiantuntemusta ja heidän on vaikeaa nähdä, miten raha ei päätyisi joko Abramovitshille tai hänen edunsaajilleen, sisäpiiriläinen valotti.

Uusin käänne uhkaa jo kaksi kuukautta ilmassa roikkunutta seurakauppaa. Pahimmillaan sillä voi olla tuhoisia seurauksia Chelsealle.

The Timesin hallituslähteet kertoivat lehdelle olevansa huolissaan Chelsean tulevaisuuden turvaavan kaupan toteutumisesta.

Chelsean poikkeuslisenssi umpeutuu tämän kuun lopussa ja seura pitäisi saada siihen mennessä myytyä.

Valioliiga jakaa ensi kauden lisenssit kesäkuun 9. päivä. Mikäli Chelsean seurakauppa ajaa karille ja seura menettää tämän kuun lopussa lisenssinsä, länsilontoolaiset uhkaavat jäädä rannalle ensi kauden Valioliigasta.