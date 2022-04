Poikansa kuolemaa sureva Cristiano Ronaldo julkaisi tunteikkaat kiitokset – tämä tiedetään futistähden tilanteesta nyt

Cristiano Ronaldo kiittää Liverpoolin kannattajia.

Jalkapallon supertähti Cristiano Ronaldo kertoi musertavan suru-uutisen maanantaina: hänen ja hänen puolisonsa Georgina Rodriguezin poikavauva oli kuollut.

Rodriguez odotti kaksosia, joista tyttö syntyi elävänä.

Tiistaina Ronaldon, 37, seurajoukkue Manchester United kohtasi perinteisen kilpailijansa Liverpoolin Valioliigan vierasottelussa.

Ronaldo ei ollut kokoonpanossa, mutta ottelun 7. peliminuutilla yleisö nousi seisomaan ja antoi raikuvat suosionosoitukset Ronaldolle, jonka pelinumero on 7.

Kaunis ele liikutti Ronaldoa suuresti. Maalitykki julkaisi torstaina viestin Instagramissa, jossa hän kiitti Anfield-stadionilla olleita kannattajia.

– Minä ja perheeni ei ikinä tule unohtamaan tätä kunnioituksen ja myötätunnon hetkeä, Ronaldo kirjoitti.

Portugalilainen Ronaldo palasi brittilehti Daily Mailin mukaan Manchester Unitedin harjoituksiin keskiviikkona ja treenasi joukkuetovereidensa kanssa myös lauantaina.

Daily Mail arveli, että Ronaldo on päävalmentaja Ralf Rangnickin käytettävissä lauantaina, jolloin United pelaa erittäin tärkeän vierasottelun Arsenalia vastaan.

Ronaldo on tehnyt 15 valioliigamaalia tällä kaudella. Hän on sarjan maalipörssin kolmannella sijalla. Kärkipaikkaa pitää hallussaan Liverpoolin Mohamed Salah, joka on osunut 22 kertaa.

