Erling Haalandin seuraava osoite vihdoin ratkeamassa – Pep Guardiola kieltäytyi kommentoimasta huhuja

The Athleticin mukaan norjalaistähti on sopinut alustavista sopimusehdoista Valioliigan kärkiseuran kanssa.

Erling Haalandin pelipaidan väri on vaihtumassa keltaisesta siniseksi, kertoo The Athletic.

Norjalaistähti Erling Braut Haaland on näyttänyt vihreää valoa siirrolle Manchester Cityyn, siirtoguru David Ornstein kirjoittaa The Athletic -lehdessä.

Borussia Dortmundia edustavan Haalandin, 21, seuraava siirto on ollut jalkapallon siirtomarkkinoiden kuumin puheenaihe jo kuukausien ajan.

The Athleticin mukaan Haalandin leiri on sopinut Cityn kanssa alustavat sopimusehdot. Lehden mukaan kauppa ei kuitenkaan ole vielä maalissa, vaan sopimuksen lopulliset yksityiskohdat on vielä hierottavana, samoin siirtokorvaus ja agenttimaksut.

Haalandin tilanteesta udeltiin luonnollisesti Valioliigaa johtavan Manchester Cityn managerilta Pep Guardiolalta tiistain lehdistötilaisuudessa.

City-luotsi totesi kuitenkin yksituumaan, ettei hänellä ole vastauksia.

– Se, mitä tässä seurassa tapahtuu ensi kaudella ei ole huoleni tällä hetkellä, Guardiola totesi lakonisesti.

– Meillä on hyvät hyökkääjät. En ole moneen vuoteen puhunut siirroista, etenkään kesken kauden.

Cityn ohella norjalaistähteä ovat piirittäneet muun muassa espanjalaisjätit Real Madrid ja FC Barcelona.

Haalandin siirtosumma pysyy maltillisena Dortmund-sopimuksesta löytyvän 75 miljoonan euron ulosostopykälän ansiosta.

Daily Mailin mukaan Haalandista tulisi Valioliigan palkkakuningas, mikäli City-siirto näkee päivänvalon. Brittilehti arvioi, että norjalaishyökkääjän sopimus olisi viisivuotinen ja toisi tähdelle 600 000 euroa viikossa.

Haaland on mättänyt meneillään olevalla kaudella 25 maalia 26 otteluun Dortmundin paidassa.

Siirto Manchester Cityyn olisi siinäkin mielessä looginen, että Leedsissä syntyneen pelaajan isä Alf-Inge Haaland edusti taivaansinisiä vuosina 2000–2003.