Cristiano Ronaldon isosisko julkaisi koskettavan tekstin suuren surun keskellä – nosti esiin vuosien takaisen tragedian

Cristiano Ronaldon ja Georgina Rodriguezin poikavauva menehtyi. Jalkapallotähden isosisko Katia Aveiro julkaisi Instagramissa tunteikkaan tekstin suru-uutiseen liittyen.

Jalkapallotähti Cristiano Ronaldo ja hänen puolisonsa Georgina Rodriguez kertoivat maanantaina, että heidän poikavauvansa on menehtynyt.

Rodriguez odotti pariskunnalle kaksosia. Tyttövauva syntyi, mutta poika kuoli.

Tiedotteessa Ronaldo, 37, ja Rodriguez, 28, toivoivat yksityisyyttä suuren surun keskellä.

Myöhään maanantai-iltana Ronaldon isosisko Katia Aveiro julkaisi Instagramissa kuvakollaasin, jossa esiintyivät hänen pikkuveljensä ja Rodriguez. Hän oli kirjoittanut tunteikkaan tekstin kuvan yhteyteen.

– Sydämeni on teidän tykönänne. Jumala huolehtikoon kaikesta ja vahvistakoon polkuanne entisestään. Pikku enkelimme on jo isämme sylissä. Ja pieni tyttömme on luonamme lujana ja vahvana. Hän opettaa, että vain rakkaudella on merkitystä, laulajana tunnettu Aveiro, 44, kirjoittaa.

Aveiro viittaa kirjoituksessa hänen itsensä ja Cristiano Ronaldon isään José Dinis Aveiroon, joka kuoli 52-vuotiaana vuonna 2005. Hän menehtyi alkoholismin aiheuttamaan maksasairauteen.

Cristiano Ronaldolla on entuudestaan neljä lasta, Cristiano junior, Eva, Mateo ja Alana Martina. Neljävuotias Alana Martina on vastasyntyneen tytön lisäksi ainoa Rodriguezin ja Ronaldon yhteinen lapsi.

Ronaldon edustama Manchester United kohtaa tiistaina Liverpoolin Valioliigan huippukamppailussa. ManU ei ole vielä vahvistanut, onko Ronaldo sivussa illan mittelöstä.